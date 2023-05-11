 

Между бежевым и желтым: как стилизовать трендовый масляно-желтый цвет этим летом

11.05.2023, 2:20, Разное
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Летом хочется носить яркую, броскую одежду. Но чаще всего мы себе такое в обычной жизни позволить не можем, потому что существует такое понятие, как дресс-код. Но парочку вещиц галантного масляно-желтого цвета прикупить все же стоит, потому что цвет в тренде. Вот с чем лучше всего стилизовать такую одежду.

Тренд

Ближе к лету дизайнеры начинают отчаянно любить желтый – цвет солнца, сахарного пляжного песка, цитрусового коктейля. К счастью, желтый цвет имеет множество оттенков, которые превалируют в той или иной степени каждый сезон, ведь невозможно держать в топе, скажем, лимонный из года в год.

В этом сезоне в любимчики выбился масляный желтый цвет – заметный, яркий, но в то же время мягкий, уютный.

Цвет легко использовать и обыграть в любую сторону благодаря аксессуарам, которые дизайнеры и художники разрабатывают не менее тщательно, чем одежду.

Выход в свет

Мода была бы неполноценной, если бы дизайнеры не думали о нарядах для выхода в свет. Дамам 40+ стоит присмотреться к нарядам классического кроя и классическим аксессуарам, конечно, если вы носите головные уборы. В целом шляпка в тон платью будет смотреться очень благородно.

Городская среда

Если хочется чего-то лаконичного и удобного, выбирайте топ или кроп-топ цвета сливочного масла. Дополнить верх лучше всего юбкой или легкими брюками черного или белого цвета. Поскольку топ сам по себе – вещь вызывающая, ограничьтесь минимумом украшений, например тонким браслетом и серьгами-гвоздиками.

На вечеринку

На вечеринку или отдых у бассейна с подружками лучше надевать что-то легкое, стильное. С такой ролью справится только короткое мини. Яркий макияж и хорошее настроение станут отличным дополнением.

В офис

Занятые леди предпочитают комфортную и эффектную одежду. Отдайте предпочтение костюму изо хлопка или льна. Строгости добавит белая футболка без инкрустаций, а шика – крупные украшения.


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