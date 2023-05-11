Рупор тоталитарной пропаганды: Россия выходит из ДОВСЕ

Относительно подготовки выхода из ДОВСЕ.

Это скорее юридические формальности. Договор уже давно не выполнялся обеими сторонами и в фактическом смысле давно мертв, не имея шансов на продление, как и все прочие договоры по безопасности. Россия приостановила в нем участие еще в 2007 году.

Новые договора такого рода будут заключены после войны на Украине и прочих войн в рамках изменения миропорядка, фиксируя произошедшие изменения на бумаге. Сейчас это пустые бумажки оторванные от реальности.

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