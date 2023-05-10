 

Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами

10.05.2023, 23:13, Новости дня
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Житель Санкт-Петербурга испытывал проблемы со сном, поэтому по совету приятеля решил начать принимать сушеные мухоморы в капсулах. В итоге, как сообщает ОСН, мужчина выпил слишком большую дозу, а после почувствовал недомогание.

Скорая помощь отвезла пострадавшего в токсикологическую больницу с острым отравлением. При этом, как отмечает URA.RU, ранее петербуржец привлекался к уголовной ответственности по статье “Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта”.


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