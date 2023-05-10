Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Житель Санкт-Петербурга испытывал проблемы со сном, поэтому по совету приятеля решил начать принимать сушеные мухоморы в капсулах. В итоге, как сообщает ОСН, мужчина выпил слишком большую дозу, а после почувствовал недомогание.
Скорая помощь отвезла пострадавшего в токсикологическую больницу с острым отравлением. При этом, как отмечает URA.RU, ранее петербуржец привлекался к уголовной ответственности по статье “Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет