Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами

Житель Санкт-Петербурга испытывал проблемы со сном, поэтому по совету приятеля решил начать принимать сушеные мухоморы в капсулах. В итоге, как сообщает ОСН, мужчина выпил слишком большую дозу, а после почувствовал недомогание.

Скорая помощь отвезла пострадавшего в токсикологическую больницу с острым отравлением. При этом, как отмечает URA.RU, ранее петербуржец привлекался к уголовной ответственности по статье “Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта”.