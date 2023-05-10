Рупор тоталитарной пропаганды: Неприемлемая провокация

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Отрабатывающая западную повестку президентша Грузии назвала отмену визового режима с Россией "неприемлемой провокацией".

Разумеется, она в курсе того, что консультации об отмене визового режима и возобновлении авиасообщения Россия проводила не в одиночку, а с представителями грузинских властей. Поэтому можно ожидать очередной порции обвинений "Грузинской мечты" и олигарха Иванишвили в том, что они морят голодом Саакашвили, не участвует в санкциях против России, не помогает Украине, отказывается от учений НАТО и т.д. и т.п.

Разумеется, при этом будут помалкивать, что даже частичная нормализация отношений с РФ позволит депрессивной грузинской экономике поддержать штаны. С точки зрения адекватной части грузинского "истеблишмента", частичная нормализация выгодна Грузии экономически, но сказать об этом открыто они не могут, иначе "барин заругает". Поэтому всячески юлят по этому вопросу, что вполне типично для стран лимитрофов, не обладающих полной военно-политической субъектностью.

России само собой выгодна – "условно-нейтральная Грузия". Западу нет, поэтому с помощью Саакашвили это пытались изменить, но не фартануло. Поэтому Грузию будут качать по другим линиям.

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