 

Белые брюки идеальны для жары. Носим их модно

10.05.2023, 22:40, Разное
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Белые брюки – важнейшая деталь гардероба модной девушки в этом сезоне. Такая одежда ассоциируется с летним зноем и не позволит остаться незамеченной. Все еще думаете, что белый – это непрактично и сложно сочетается с другими вещами? Предлагаем вам подборку стильных образов от мировых дизайнеров.

С чем сочетать белые брюки

Беспроигрышный вариант для белого низа – светлый топ и свободная рубашка в вертикальную полоску в голубых оттенках.

Отличный вариант для будней – свободные белые брюки и футболка оверсайз. Дополните образ лоферами и отправляйтесь покорять улицы города.

Белые брюки отлично смотрятся в однотонных спокойных ансамблях. Добавьте к ним подходящий по цвету топ и модный удлиненный бежевый пиджак.

Отличная идея для смелых девушек – сочетать свободные светлые брюки с кроссовками и джинсовым бомбером. За счет разных фактур тканей этот наряд выглядит оригинально и интересно.

Белое всегда идеально сочетается с белым. Подберите к брюкам в тон топ необычного фасона, например имитирующий жилет. Добавить красок этому монообразу можно при помощи необычных аксессуаров, отличным решением станет сумка-авоська.

Белые брюки отлично смотрятся с вязанным верхом. Для лета выбирайте легкие ажурные модели. В зависимости от погоды за окном подойдет связанный крючком топ, или легкая накидка-кардиган.


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