Мнение: Где капитализма больше: в Китае или в США?

Вот список китайских миллиардеров (ссылка). На сотой строчке самый бедный из них — производитель солнечных инверторов Ван Цзюнши с состоянием в 5,7 млрд долларов. Богаче его промышленники, которые занимаются электротехникой, химией, одеждой, финансами, детским питанием… чем угодно, включая даже образование, на котором сколотил свои миллиарды Ли Юнсинь, владелец 900 частных школ для госслужащих.

На верхней строчке списка — Чжун Шаньшань. В списке указано, что у него 65 млрд долларов, но, кажется, это устаревшая информация. Последний раз я читал, что у него было около 90 млрд. Свои деньги он сделал на продаже обычной воды в бутылках, а сейчас занимается ещё и лекарствами.

Кроме миллиардеров в Китае есть ещё биржи, есть частные дороги, есть вообще любые инструменты, которые только может пожелать предпринимательская мысль. Если бы меня спросили, как можно сделать Китай более капиталистическим, я бы крепко задумался. Кажется, там и так уже есть всё нужное для комфортного ведения дел.

Теперь, пожалуйста, объясните мне: почему экономику Китая некоторые считают менее капиталистической, чем, например, экономику США? В какой из двух стран капитализма больше? И, вообще — что конкретно есть в экономике Китая такого, что позволяет хотя бы заподозрить её в социализме по типу советского или северокорейского?