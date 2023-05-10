“Боль от чудовищного горя”: близкие актера “Убойной силы” оплакивают его уход

Старая гвардия любимчиков публики стремительно покидает бренный мир, поселяясь на некоторое время лишь на первых полосах газет, где им посвятят подробный некролог. Прямо накануне майских праздников в лучший из миров отправились вначале Вячеслав Зайцев, затем Валентин Юдашкин, а теперь и звезда сериала “Убойная сила” Александр Тютрюмов.

Причиной смерти 64-летнего актера, сообщает Пятый канал, стал воспалительный процесс внутренних органов, который и привел к тому, что 7 мая сердце мужчины остановилось. Многие чрезвычайно тяжело восприняли смерть Александра, ведь за годы выпуска сериала он стал практически родным каждому из телезрителей.

Прощание состоялось утром 10 мая в кинотеатре Родина, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Зал наводнили не только близкие Александра Тютрюмова, но и большое количество его поклонников. Как сумели подсчитать журналисты, в общем на церемонии прощания присутствовали около 100 человек.

“На лице видна боль от чудовищного горя”, – описала пресса то, как безутешные близкие Тютрюмова оплакивают свою потерю.

Кроме родных и поклонников, на прощание приехали его коллеги по сериалу “Убойная сила”, а также самые известные актеры северной столицы. Уважение покойному Александру Тютрюмову приехал выразить даже губернатор Санкт-Петербурга.