 

Рупор тоталитарной пропаганды: Асада пригласили приехать в Саудовскую Аравию

10.05.2023, 21:43, Разное
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Президент Сирии Башар Асад официально приглашен в Саудовскую Аравию на саммит Лиги Арабских Государств, который пройдет 19 мая.

На днях министры стран-членов ЛАГ согласовали приглашение Сирии вернуться в ЛАГ, откуда ее исключили после начала сирийской войны. Примечательно, что приглашение идет из Саудовской Аравии, которая финансировала террористические группировки в Сирии, а в 2016 году открыто угрожала России и Сирии прямой интервенцией в Сирии.

Ныне же, после победы в Сирийской войне Асад возвращается победителем – не он просит – его зовут вернуться.
Большинство тех, кто стоял за исключением Сирии из ЛАГ и призывал "Асад должен уйти" лишились власти и давно стали политическими трупами.

Асад не сломался под давлением обстоятельств и могущественных внешних врагов и смог победить, благодаря России и Ирану. Теперь же пожинает плоды своей стойкости.

Происходящее, самый крупный провал США в регионе после бегства из Афганистана. Стратегия США по непризнанию и делегитимизации Асада полностью провалилась. Полностью.

Источник: Colonel Cassad


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