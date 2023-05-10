На пороге депрессии и отчаяния? Как превратить конец в прекрасное новое начало

Сьюзен Хэйворд, известная американская актриса, как-то озвучила одну интересную мудрость: «Любой конец – это новое начало». И с данным высказыванием действительно трудно поспорить. К примеру, в природе все циклично. Каждый день завершается закатом, а потом наступает рассвет. Когда кончается лето, приходит осень, а потом – зима. Затем зима сменяется весной.

Изменения, происходящие периодически в окружающем мире, подтверждают, что у каждого начала есть конец, а каждый конец ведет к чему-то новому. Однако когда мы сталкиваемся с негативными ситуациями, отчаянием и депрессией, мы не осознаем, что перед нами открываются новые возможности. Не всегда они являются явными. Иногда их нужно поискать, иногда нам нужно поменяться самим. Давайте же узнаем, как можно превратить конец в прекрасное новое начало.

Приведите мысли в порядок

Вы осознаете, что оказались на пороге депрессии и отчаяния? Если да, то не стоит откладывать дальнейшие действия в долгий ящик. Важно начать менять свою жизнь, ведь все зависит от вас самих. Однако и торопиться с принятием решений не стоит, т. к. обычно из-за депрессии возникает путаница в голове. В первую очередь приведите свои мысли и идеи в порядок. Подумайте, кто вы, кем являетесь на самом деле. Также поразмышляйте о вещах, являющихся важными для вас.

Осознайте, что жизнь ничего вам не должна, так же как судьба и вселенная. У вас уже есть все, что вам нужно. Вы обязаны только себе – делать все необходимое для своего благополучия и счастья.

Ищите позитив в мелочах

Если все начало идти не так, как вы планировали, сделайте глубокий вдох. Жизнь непредсказуема. В ней могут быть и белые, и черные полосы. Но с началом черной полосы жизнь не рушится, не погружается в полный мрак. В ней остаются мелочи, на которые мы привыкли не обращать внимание. Однако порой именно из них можно черпать оптимизм, получать энергию и силы. Ищите эти мелочи и учитесь наслаждаться жизнью и в хорошие, и в плохие периоды.

Начните новую главу в своей жизни

Во время депрессии сложно начать новую главу в своей жизни. Но все равно рано или поздно это придется сделать. И чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее придете к положительным изменениям.

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Для начала закройте предыдущую главу. Смиритесь с тем, что прошлое невозможно изменить и что уже не будет так, как прежде. Закрыв предыдущую главу, вы откроете новую страницу и дадите себе возможность начать все с чистого листа.

Идите вперед

Как многим людям удается превратить конец в прекрасное новое начало? Все очень просто. Они просто сосредотачиваются не на «ремонте» прошлого и не на «борьбе» со вчерашним днем. Их приоритетом становится создание чего-то нового или работа с тем, что у них имеется в настоящее время.

Неважно, что произошло в прошлом. Важно то, что вы будете делать с этого момента. Мечтайте о чем-то хорошем и направляйте на свои мечты всю свою энергию, мысли и действия. И помните, что ваш мир может быть не таким, каким он был до этого и каким является сейчас. Все может измениться за пару мгновений, но только после того, как вы перестанете топтаться на месте и начнете движение вперед.

Уделяйте внимание физическим упражнениям и сну

Депрессия и отчаяние довольно часто бывают связаны с выгоранием. Чтобы справиться с этим состоянием, старайтесь ежедневно выделять на сон не менее 6 часов. Положительную роль могут дополнительно сыграть физические упражнения, если ваша работа связана лишь с умственным трудом. Они измотают ваше тело, но зато помогут вам хорошо выспаться ночью и утром почувствовать себя совершенно обновленным человеком.

Вывод: перемены способны подарить радость и свободу. Но ощутите ли вы это, во многом зависит от вас самих, от того, как вы будете относиться к переменам, к переходу от одного цикла к другому. Вы можете воспринимать негативное событие как трагедию, а можете постараться разглядеть в нем начало нового, рождение новых возможностей.