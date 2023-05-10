Стрижки, которые будут на пике популярности летом 2023 года

Скоро уже наступит лето, и нужно немного обновить свою стрижку, чтобы выглядеть просто потрясающе и очень стильно. Кроме того, важно не только выглядеть привлекательно, но и чувствовать себя комфортно в жару. Вот некоторые прически, которые будут на пике популярности в этом году.

Детская челка

Это один из самых популярных и модных трендов челки, который будет повсюду в 2023 году. Это просто короткие пряди, которые украшают верхнюю.часть лба, не доходя при этом до надбровной кости.

Детская челка поможет сделать образ более стильным. Она может выглядеть очень шикарно и подчеркнуть черты лица. Также это поможет выделить брови и сделать их более выразительными.

Желательно сделать прическу так, чтобы волосы были собраны сзади.

Короткие афро

Короткие афро являются очень модным и популярным трендом в 2023 году. Длина волос около 2 см делает эту прическу действительно универсальной.

Кроме того, не требуется сложная укладка, чтобы выглядеть привлекательно. Такая прическа помогает придать образу индивидуальность.

Когда дело доходит до цвета, то более светлые и яркие оттенки выглядит действительно эффектно, стильно и притягательно. Отлично будет смотреться оттенок платина.

Бикси или отросший пикси

Чтобы придать образу притягательность и сексуальность, можно выбрать для себя бикси. Это самый настоящий тренд 2023 года.

Если отросла пикси, то все, что нужно, так это просто сходить в салон и подстричь кончики прядей, сделать укладку. Также можно добавить слои, чтобы выглядеть действительно шикарно. В итоге пряди будут буквально сиять.

Бикси представляет собой сочетание стрижки боба и пикси. Сочетание двух этих причесок обеспечивает красоту короткой стрижки пикси, сохраняя при этом длину и универсальность боба.

Угловые стрижки

Это модная тенденция стрижек 2023 года, которая подходит не только для волос любой длины, но и подойдет обладательницам тонких волос. Если пряди тонкие, то может быть сложно подобрать прическу, которая не сделает локоны еще тоньше. Стоит обратить внимание на угловатую стрижку. Этот стиль сделает волосы здоровыми, густыми и динамичными.

Стрижка отличается тем, что пряди обычно длиннее спереди и немного короче сзади. Состригать волосы нужно так, чтобы волосы были максимально ровными и был тупой срез.

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Лохматая стрижка

Прическа в стиле 70-х годов сейчас в моде. Это вневременной стиль, который пользуется большой популярностью.

Лохматая прическа выглядит стильно и отлично подходит для любого типа волос. Благодаря наличию слоев, можно добавить дополнительный объем прическе.

Стрижка слоями

Отличным вариантом в 2023 году станет многослойная прическа, выполненная на длинные волосы. Это отличный вариант для всех тех, кто не хочет расставаться с длинными прядями.

Многослойная стрижка помогает придать волосам визуально дополнительный объем. Эта прическа станет отличным решением для обладательниц волнистых или кудрявых волос.

Клавикат

Волосы средней длины всегда являются беспроигрышным вариантом. Клавикат является тупой стрижкой длиной до ключиц. При этом волосы одинаковой длины по всей окружности головы. Такая стрижка может быть резкой и утонченной одновременно.

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Можно сочетать такую прическу с эффектом мокрых волос. Для этого нужно смочить пряди, нанести на них немного геля, расчесать назад. Затем распылить спрей для придания дополнительного блеска и сбрызнуть небольшим количеством лака для дополнительной фиксации.

Гламур старого Голливуда

В этой прическе есть что-то особенное, что заставляет нас возвращаться к ней снова и снова.

В 2023 году стоит взять себе на заметку прически в стиле Грейс Келли и Одри Хепберн. Классические голливудские локоны выглядят действительно фантастически и роскошно.

Ровный боб

Боб является классикой и модным трендом, который пользуется огромной популярностью в течение длительного времени.

Такая прическа помогает получить гладкий образ. Это отличный вариант для ровных волос.

Челка шторка

В 2023 году челка шторка пользуется огромной популярностью в 2023 году. Это поможет добавить больше текстуры прическе.

Челка шторка отлично сочетается с совершенно любой прической.