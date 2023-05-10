Мнение: Торговля в юанях с Индией, индийцы зарабатывают на российской нефти и убытки европейских НПЗ

1. По поводу сообщений в западных СМИ о якобы намерении России отказаться от торговли с Индией в рупиях (ссылка):



Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщил Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников и источник, непосредственно осведомленный о процессе.

Один из собеседников агентства в правительстве Индии объяснил, что Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий — не полностью конвертируемой валюты, — что, вероятно, произойдет из-за дисбаланса в торговле в пользу России. По данным другого источника Reuters, российской стороне хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах.

Как видите, речи о возвращении торговли в долларах не идёт, в приоритете юань. Также рассматриваются дирхамы ОАЭ, индонезийские рупии, бразильские реалы и мексиканские песо (ссылка).

А вот более подробное пояснение ситуации (ссылка):

Думаю, что вы уже не раз слышали о том, что в прошлом году нам удалось нарастить товарооборот с Индией в два с половиной раза и он вырос до $38,4 млрд.

На фоне введения Евросоюзом и США санкций и потолка цен на российскую нефть мы проводили переориентацию экспорта с ЕС на Индию, в результате чего нам в значительной мере удалось нивелировать их попытки снизить доходы нашего бюджета. <…>

Однако у Индии с Россией имеется большой торговый дефицит, и это является серьёзной проблемой.

По 2022 году данных по индийскому экспорту в Россию у меня нет, таможенная служба перестала их публиковать со второй половины года, но мы можем оценить этот дефицит по 2021 году:

Индия за 2021 год экспортировала в РФ товаров на $4,43 млрд. В основном это продукция химической промышленности (31,7%), машины, оборудование и транспортные средства (29,9%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (16,34%), металлы и изделия из них (7,69%), текстиль и обувь (7,31%).

Вряд ли этот экспорт из Индии в Россию существенно вырос, поэтому можно ориентироваться на цифру индийского экспорта в 2022 году – $5 млрд.

Таким образом, если торговый оборот в 2022 году составил $38,4 млрд, то получается, что Индия импортировала из России товаров на сумму приблизительно $33 млрд, а экспортировала в Россию на $5 млрд.

В таких условиях переход на взаиморасчёт в национальных валютах невозможен, потому что только 5 млрд долларов мы можем получить с них индийскими рупиями, а затем закупить на эти деньги товары в Индии.

Оставшиеся же 28 млрд долларов индусы должны нам выплачивать либо в долларах, либо в китайских юанях, потому что, если взять с них эту сумму рупиями, то на эти на лишние рупии мы больше нигде, ничего не купим, даже в Китае, потому что и с Китаем у Индии имеется торговый дефицит, поэтому и юанями с нами они тоже расплатиться не могут, им ещё китайцам надо чем-то платить.

Единственный торговый партнёр Индии, с которым у неё есть торговый профицит, это США, а значит, оставшиеся деньги мы могли бы взять долларами, но в свете проводимой нами дедолларизации это тоже не очень хороший выход, тем более, что долларами Индия вынуждена расплачиваться и с Китаем тоже, потому что и Китаю лишние рупии не нужны.

Этот вопрос крайне серьёзен, и потому он обсуждался не только 7 марта 2023 года в виртуальной встрече, но и 18 апреля в реальной, когда Индию посетила наша делегация во главе с Денисом Мантуровым.

Урегулировать проблему дисбаланса можно только через увеличение экспорта из Индии, а также путём захода индийских инвесторов в Россию, где они могли бы построить какие-то свои предприятия и зарабатывать на нашем рынке рубли.

Одно из таких предприятий уже планируется построить в 2023 году: завод по производству тракторов в Чувашии.

Однако это дело небыстрое и вряд ли позволит кардинально улучшить торговый баланс. Ещё один вариант – увеличение турпотока из России.

Также автор текста по ссылке предлагает задуматься о ввозе в Россию индийских гастарбайтеров – именно за их счёт Индия покрывает свой торговый дефицит со странами Персидского залива, у которых покупает нефть (гастарбайтеры переводят свои заработки в этих странах на родину). Гражданство арабы индийцам практически никогда не дают, однако охотно завозят их работать на мегастройки где-нибудь в Дубае или Эр-Рияде. Схема вполне рабочая, индийцы уже готовы выехать на работу на Дальний Восток (ссылка).

В качестве альтернативы индийским гастарбайтером можно попробовать организовать торговлю за дирхамы и саудовские риялы, которые они зарабатывают у арабов.

В любом случае, развитие торговли с Индией является для России приоритетным направлением. Индия сейчас находится примерно в том же положении, что Китай 25-30 лет назад. Экономика страны бурно растёт, ей требуются энергоресурсы, рабочая сила всё ещё очень дешёвая. Постепенно потенциал индийской промышленности и экспорта будет расти, торговать с Индией без дисбалансов станет проще.

2. Тем временем Индия неплохо зарабатывает на продаже переработанной российской нефти в Европу (ссылка):



Индия станет в этом месяце крупнейшим поставщиком очищенной нефти в страны Европы.

Экспорт переработанной нефти из Индии в Европу, по данным Bloomberg, в апреле превысит 360 тыс. баррелей в день, что позволит южноазиатской республике опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком этого энергоносителя на Европейский континент благодаря рекордным закупкам дешевой российской нефти.

ЕС в настоящее время нуждается в альтернативных источниках дизельного топлива, после того, когда он перекрыл прямые поставки из России, которая ранее была его основным поставщиком. Однако в конечном итоге это привело к увеличению спроса на российскую нефть и к дополнительным расходам на фрахт нефтеналивных судов.

При этом введенный ЕС запрет практически любого морского импорта нефти из России не помешал Индии скупать дешевую российскую нефть, перерабатывать ее в дизельное и другие виды топлива и продавать его Европе по увеличенной цене.

3. Пока Индия и Китай подсчитывают прибыли, друзья США терпят убытки (ссылка):

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе и Азии несут значительные убытки из-за ограничений на закупку российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что из-за санкций предприятия вынуждены приобретать более дорогое сырье на Ближнем Востоке, это сокращает прибыль от продажи нефтепродуктов до минимума.

Агентство отмечает, что Индия и Китай продолжают закупать российскую нефть по более выгодным ценам, что позволяет им сохранить прибыль.

Глава компании CMarkits Юсеф Эльшаммари заявил, что дисконт на российскую нефть демонстрирует победивших и проигравших в этой ситуации, поскольку переработка нефти, купленной со скидкой, и продажа нефтепродуктов на мировом рынке является экономическим преимуществом.