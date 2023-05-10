Мнение: Письмо: “Брак убо честен и ложе непорочно”

Техника исполнения желаний в теории очень проста.

Сначала свое желание надо отрефлексировать и честно сформулировать, что вы хотите получить или от чего вы хотите избавиться и зачем это вам.

Потом надо определить границы своих возможностей и представить реалистичные пути к желаемому.

Если желаемое никак не влезает в границы возможностей, надо подумать, как изменить это желание, чтобы его впихнуть. Кроме того можно решить, каким образом границы возможностей могут быть расширены, чего вам для этого не хватает.

Посмотрим на конкретном примере.

judith07

Уважаемая Эволюция, спасибо огромное за блог, тесты и книгу!

Прошу разобрать локальную ситуацию со свекровью.

Мы втроем – с мужем и с ней – улетели на майские отдыхать на острова. Семейная мирная поездка. Там к нам присоединилась ее подруга того же возраста (83 года).

Мы впервые вместе на подобном отдыхе, чтобы 10 дней в тропиках. Была попытка на новый год, но у свекрови закончился срок действия паспорта. Мы тогда с мужем отменили предполагавшийся дорогой курорт, чтобы ее не обижать, съездили коротко в куда более бюджетное место. Там он заболел ковидом, заразил меня, в общем не сложилось.

(Здесь автор хоть и выражается сдержанно, но винит свекровь в несложившемся отдыхе и в ковиде. То есть мы сразу можем видеть ее предвзятость к свекрови)

Мы все, должно быть, немного нервничали, как пройдет этот выезд, но все шло по плану, и подруга оказалась милейшая. Тем не менее, свекровь начала капризничать с первого дня, претензии к сыну о недостатке внимания, несправедливые упреки типа, что он не 3 кофе заказал, а два (плохо понимает английский).

(Автор мирно семейно отдыхала, но свекровь начала портить мирный семейный отдых. Здесь к предвзятости добавляется эгоцентризм автора: свекровь мельтишит и тянет на себя внимание ее мужа вместо того, чтобы просто присутствовать)

На третий день на завтраке внимание свекрови привлекла молодая женщина азиатского вида из Америки (была там с мамой и с мужем). Она пришла на завтрак в бикини, кутаясь в полотенце, но сидела вольно. Плечи оголялись периодически, ягодицы виднелись и т.п. Поначалу свекровь обсуждала с подругой, как это на завтрак приходить с таком виде, постоянно вглядывалась в нее, хихикала и т.п.

Затем обращается к мужу:

– Сыночек, хочешь я тебе интересный ракурс покажу?

– Попу, что ли? (с легкой вроде бы досадой спросил он)

– Да тут не только попу, тут вон еще что видно.

– А зачем вообще Кириллу делать такие предложения в присутствии его жены? – сказала я. Подруга тоже на нее посмотрела странно, а муж неловко засмеялся.

Муж: – Мам, лучше не надо уж так всматриваться.

Свекровь: – Да если я могла, я бы еще и сфотографировала, ха-ха.

Меня ее поведение очень покоробило, отцепиться мыслями я не могла, но словесно не стала больше возвращаться к этому.

(Чтобы правильно отрефлексировать, чем вы недовольны, вы должны честно увидеть, какая ваша потребность ущемляется. В данном случае автор чувствует неуважение к себе, неуважение к своему статусу жены и шалости свекрови воспринимает как посягательство на свой статус. Нельзя формулировать так, будто вы недовольны плохим поведением человека. Выясняйте для себя, как и почему лично вас это задевает)

Для свекрови характерно, что она, когда, по-видимому, желает меня задеть, пользуется случаями для такого вот квази-сутенерства. Начиная от откровенных фото фигуристок на ринге и в инстаграмах «Сынок, смотри, пока показывают!» Или, например, едем на совместную прогулку, а она не в настроении. Прицельно ходит и постоянно привлекает внимание мужа: «Сынок, ты посмотри, какие ножки! Ты посмотри, какая попка! Вот девочка, просто куколка!» Муж на это реагировал «Ага. Ну да. У-у.» Главное, как я понимаю, она нашла, чем зацепить меня, вот и использует периодически.

Понимаю, что муж здесь не при чем, но сам факт ее регулярных попыток как-то опохабить семейную атмосферу меня сильно раздражает.

(Вот автор смещает фокус на то, что поведение свекрови похабно. Но если свекровь в таком возрасте сохранила чувство юмора и интерес к подобному, у нее надо учиться спонтанности, чтобы продлить и себе жизнь. Автор должна честно сформулировать: ее задевает неуважение к ней и дальше надо решить, насколько это неуважение критично, не является ли оно надуманным, не служит ли оно ответом на неуважение автора, и дальше, как улучшить отношения или защитить себя от неуважения)

У нас с мужем отношения прекрасные и, что называется, «брак убо честен и ложе непорочно». Особенно в эти тропические отдыхательные дни взаимная волна обожания накрыла, влечения, удовольствия от времени вдвоем (мы жили в отдельном коттедже, сверовь с подругой в отдельном – а так-то живем втроем в доме скоро как 2 года брака). Что говорить – он онегин, провел вдвоем с мамой много лет, до встречи со мной близости не было больше 10 лет, наша любовь и брак очень изменили его (и их) жизнь. Свекровь с одной стороны вроде бы и рада, и высказывается периодически «Как ты правильно женился!», «Какую же ты девушку нашел, сынок!» и т.п. С другой – если у нее возникает какое-либо недовольство, она начинает успешно портить атмосферу. По мелочам высказывается критически или просто ехидствует, это ладно, но доходит до серьезных заявлений вроде «не нравится мне ваша компания, я буду вам только здрассьте-до свиданья говорить, и хватит с вас».

(Мы можем увидеть, что автор – зануда и оберегает чистоту ложа как пастырь. Ей не хватает скромности и спонтанности. Наверняка это раздражает свекровь и, если в мирные времена она лояльна и даже хвалит автора, то в моменты, когда автор задевает или игнорирует ее интересы, свекровь над ней подтрунивает, дергая ее за корону. Автора предсказуемо бомбит. Чтобы снизить бомбежку, надо уменьшить плохое “мы”, перестать воспринимать мужа как свою собственность, видеть, что он еще сын своей матери, а главное перестать себя воспринимать как луч света в его темном царстве. Тогда можно будет относиться к шуткам свекрови легче и даже с юмором. В противном случае провокации свекрови создадут и уже создают взрывоопасную обстановку)

Муж очень страдает в такие периоды. Его основной тезис, который он озвучивает постоянно со дня нашего брака – как ему нравится наша семья, как он счастлив, что живет с любимой женой, любимой мамой. Как ему повезло, это все, что есть в его жизни и так далее. Это со светлым лицом, чуть ли не со слезами на глазах иногда.

(Слезы на глазах мужа – серьезное предупреждение, что либо жена живет в мире с матерью, либо он будет несчастен с ней)

Честно описывая свое состояние: меня бомбит, у меня брезгливость возникает к ней в такие моменты, хочется держаться от нее подальше какое-то время, а лучше, чтобы она держалась подальше от нашего брака. Мое белое пальто начинает вспоминать, что она сама изменяла мужу, и честный брак ценить не может.

(Брезгливость – это белое пальто, которым автор закрывает от себя суть. Ее бомбит не от того, что свекровь развратна, а от того, что она не бережет такую хорошую невестку и не дорожит браком сына. То есть автору надо как-то принять, что для свекрови она – не приз и не Сокровище)

Вот и на отдыхе – я не нашла ничего лучшего, как минимизировать с ней общение, осталось как раз только «здрассьте-до свиданья». Она тоже держалась отстраненно. Примерно неделю я держу дистанцию, не могу преодолеть раздражение и брезгливость, ну и она держит. (И это при том, что в начале брака, зная, как мужу мама дорога, я молилась за ее здоровье ежедневно, чтобы она до 100 лет нас радовала.)

(Благодаря молитвам автора мать мужа еще жива. Теперь же автор брезгует, потому что пожилая женщина посмела фривольно пошутить. Автор никак не может преодолеть обиду, потому что не хочет осознать именно обиду, все время закрывается белым пальто и презрением к распутнице. Со стороны свекрови – мелкая провокация, максимум – вектор косяка, а со стороны автора растет косяк и скоро перевесит все ее вложения. Это понятно, друзья? Опишите в чем ее косяк перед мужем)

Мужу стало заметно это, только когда мы уже собрались назад, и остались на троих, без подруги. Несколько раз спросил, что между нами произошло, и стал уговаривать, чтобы все жили дружно. Мне и жалко его, но и надоели уже сильно ее вбросы, которые потом спускаются на тормозах. Как муж сам говорит: «Мама считает, что она может сказать нам, что угодно, а мы не можем ей что-либо возразить». Вот и на этот раз: свекровь вчера подошла и говорит: «Это ненормальная ситуация. Предлагаю выпить по рюмке коньяку и забыть это». Словом, кому я должен, всем прощаю. Ее регулярный принцип выхода из конфликтов.

(Свекровь сделала шаг навстречу, но автор считает, что она должна была попросить прощения)

Я в эти дни много разговаривала со своей короной, и, к сожалению, растерялась от ее захода сверху. Стоило, наверное, воспользоваться ситуацией, чтобы сказать: ненормально, когда она своему счастливо женатому сыну в присутствии его жены предлагает заглянуть в чью-то промежность.

(Автор подчеркивает, что сын счастливо женат. Поэтому ей надо начать разговор с короной с того, что свекровь не считает брак сына таким уж счастливым. После того, как корона взорвется, можно попытаться взглянуть на ситуацию реалистично и оценить реальные пути)

Вместо этого спросила, что именно она предлагает забыть. «А, если ты хочешь углубляться в ситуацию, то у нас ничего не выйдет», – сказала она и ретировалась. Я зависла, естественно, со своими невыплеснутым раздражением.

Зачем мне вообще нужна такая свекровь, которая предлагает моему мужу заглядывать под чужие юбки?

(Не нужна, пусть исчезнет)

Боюсь накосячить: уже хочется мужу объяснить, чтобы он не надеялся на нашу близость и не питал иллюзий крепкой семьи, потому что мама его в этом незаинтересована. И т.п. Жизнь с ней два года не была розовой вообще, но жить порознь варианта нет в принципе.

(Корона ее так уже расшатала, что она хочет поставить мужу ультиматум: или мама, или брак. Опишите исход такого ультиматума, аргументируйте)

Как сосуществовать? Мужу люблю очень. Он же любит меня и маму, с ней часто в слиянии.

(Автор сама в слиянии с мужем и даже в слиянии со свекровью. Хочет, чтобы свекровь подпевала ее короне. А свекровь смотрит на нее критически и чтобы выстроить со свекровью хорошие отношения, автор должна иметь уважение к ней, а не только требовать в свою сторону почтения)