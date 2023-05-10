Xiaomi назвала смартфоны, которые получат обновление MIUI 14

Android Headlines сообщил, что Xiaomi обновит устройства до MIUI 14 до конца второго квартала 2023 года.

Согласно официальным постерам, обновление оболочки MIUI 14 будет доступно для смартфонов Xiaomi Mi 10, 10 Pro и 10T, планшетов 10T Pro и 10T Lite, а также Xiaomi Pad 5. Пользователям Redmi следует набраться терпения и дождаться выхода свежей прошивки для своих смартфонов Redmi Note 10, 10T, 9T, 9S, планшетов Redmi 10 5G Note, Redmi 10 JE Note, Redmi 10T Note, Redmi 10MIUI 14 также придет на телефоны Poco, включая F4 GT и F3 GT.

Имеется в виду глобальная прошивка. Например, некоторые устройства, перечисленные выше, получили обновления в РФ и других странах. Наличие обновлений прошивки не гарантирует, что оболочка MIUI будет обновлена вместе с Android.