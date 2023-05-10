Мнение: О Москве и СВО… Что чувствуют простые москвичи?

Эти вопросы очень часто задают украинцы и сочувствующие. Как живёт российская столица на втором году спецоперации? Что чувствуют простые москвичи? Насколько изменилась их жизнь? Ну неужели совсем ничего и совсем нисколечки?

Нет, конечно же. Всё изменилось. Но — не радикально. Зато заметно, и этого уже не скрыть.

Вот ни на что не претендующая зарисовка с натуры.

На «Киевской» — да, столичный метрополитен не стал менять название станции, присвоенное в 1954 году, и это также символ — в вагон вошёл человек в камуфляже и с одним костылём. На правом плече красовался чёрно-белый шеврон какого-то батальона или отряда, на левом — последняя буква латинского алфавита, серебристая, на чёрном фоне. Тяжело ступая, он прошёл к стоячему месту на стыке вагонов, прислонился к стене, опершись на небольшой выступ, и уставился в телефон. Подаяния не просил, внимания к себе сторонился и вообще вёл себя так, словно его здесь нет.

Но и пассажиры тоже повели себя соответственно. Не зашептались, не обернулись, не предложили сесть. Словно бы вагон посетил человек-невидимка. А мужчина так и стоял, уткнувшись в свой смартфон и даже взглядом не окинув окружающий пейзаж. Взаимный игнор установился сам собой и продолжался на каждой станции. Входившие пассажиры тоже, будто сговорившись, не задерживали взгляд на Z-ветеране, а тот не удостаивал внимания никого и ничего, кроме экрана высокотехнологичного девайса. И не было для него ничего важнее в тот момент.

Чем всё кончилось, Бог весть. Я вышел на своей станции мужчина и часть пассажиров продолжили свой путь — каждый свой. Не пересекаясь, как параллельные прямые.

И в этом «непересечении», похоже, самая суть отношения москвичей. Отключиться. Абстрагироваться. Не видеть и делать вид, что ничего не изменилось. Старательно жить «обычной жизнью». Да, жаль, что нет «Макдональдса», но наша «Вкусно и точка» ничуть не хуже. Да, плохо, что ушла шведская «Ikea», но зато пришла белорусская. Да, у кого-то родственник вернулся в цинковом костюме, но это ему не повезло. А вот у двоюродного знакомого троюродного брата свояк побывал там и сейчас в ипотеку вложился, студию берёт аж в Одинцово, а это «почти Москва». Что, сына хочешь туда отправить? Нет, он ещё пусть поучится, такой талантливый мальчик, придётся ему опять «академ» покупать, засранцу.

Но последняя тема сейчас моветон. Все погружены в ремонтные хлопоты и планы на летний отдых. Куба или Венесуэла? А, может быть, Иран? Хорошая страна и культура самобытная. Да и дома неплохо. #Крым? Нет, увольте: что-то там шумновато и жарковато, лучше Геленджик. И სოხუმი — тоже хорошо…

Так #Москва и живёт…

Чем плохо-то?

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