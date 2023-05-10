 

“Не вижу какой-то скорби”: встреча с ранеными бойцами вызвала у Булановой улыбку

10.05.2023, 20:45, Новости дня
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Не каждой звезде шоу-бизнеса удается сохранять авторитет перед публикой и оставаться на слуху год от года. В этом деле исполнительница песни “Не плачь” преуспела лучше многих артисток “бальзаковского” возраста. Татьяна Буланова и на шестом десятке лет привычным лирическим завыванием ставит на уши разведенок всей страны.

Впрочем, у этой зрелой состоявшейся певицы бывает аудитория иного порядка. Так, минувшим летом она выступала перед ранеными бойцами, которые получили увечья на Донбассе. Татьяна Буланова хорошо запомнила встречу с ними и даже улыбнулась на видео, когда описывала ощущения от концерта.

“Когда я на сцену выхожу, у них реально радость, честно вам скажу! Настроение поднимается, не вижу какой-то скорби”, — объяснила Татьяна Буланова с изрядной долей тщеславия Пятому каналу.

Однако знаменитость можно понять. Шоу-бизнес, где за место под солнцем люди готовы перегрызть друг другу глотки, трансформирует даже самых стойких личностей, которым в сострадании было не занимать.

Напомним, Татьяна Буланова совсем скоро выходит замуж. Возлюбленный по количеству прожитых лет годится ей в сыновья, но, как писал великий классик, любви все возрасты покорны. По словам певицы, избранник узнал о ее творчестве, благодаря своему отцу.


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