 

“Невероятно трогательно”: Навка похвасталась успехами юной дочери

10.05.2023, 20:45, Новости дня
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Татьяна Навка – ходячий пример того, чего можно добиться при помощи усердия и тяжелой работы. Прославившаяся на весь мир фигуристка старается привить лучшие качества и своей младшей дочери Надежде.

К слову, девочке всего восемь лет, пять из которых она с подачи своей звездной мамы уже посвятила ледовой арене. И, судя по тому, какие блестящие результаты показывает ребенок, впереди его ждут признание и золотые медали.

Вот и накануне дочь Татьяны Навки выступила перед публикой с патриотическим номером, приуроченным к Дню Победы. Предстала маленькая фигуристка Надежда в образе первоклассницы. Своим видом крошка порадовала воодушевленных зрителей, а кругом будто повеяло ностальгией.

Позднее гордая мать призналась, что безумно рада видеть ту преемственность поколений, что заметна, благодаря трогательным выступлениям подобного рода. Не могла экс-фигуристка и пройти мимо того, сколько души вложили маленькие спортсмены в свое творческое представление.

“Это невероятно трогательно. Слезы наворачиваются и у родителей, и у детей, и у старшего поколения!” – Татьяна Навка похвасталась успехами юной дочери и ее приятелей.


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