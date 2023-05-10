Не забываем красную помаду: как выглядеть стильно даже во время похода на стадион
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Фанатка спорта вполне может выглядеть элегантно и женственно на стадионе. Нужно просто знать некоторые хитрости и дополнять свой спортивный образ некоторыми деталями, которые придадут шика и блеска.
Превратите футболку в кардиган
Если разрезать футболку посередине, получится очень стильный кардиган для похода на стадион. Комбинируйте его с кроп-топом для создания индивидуального стиля. Это особенно удачный вариант для девушек с подтянутой спортивной фигурой.
Выбирайте верх без рукавов
Образ будет более женственным, если вы откроете свои руки. Вместо футболки приобретите майку с логотипом любимой команды. Либо срежьте с нее рукава.
Подберите аксессуары
Спортивная футболка отлично сочетается с женственными аксессуарами. Это могут быть очки, браслеты, серьги, кольца и так далее. Он придают образу индивидуальности.
Сочетайте с подходящими джинсами
В идеале на стадион следует надевать светлые джинсы с высокой посадкой. Заправьте переднюю часть футболки за пояс, чтобы получился элегантный женственный образ.
Выбирайте высокие сапоги
Сочетание майки с ботинками до колена придает вашему наряду нотку остроты и универсальности. Выбираете ли вы сапоги до колена, армейские ботинки или изящные ботильоны, они мгновенно улучшат общий образ.
Дополните образ ремнем
Носите свою футболку с поясом. Этот прием придаст вещи размера оверсайз более структурированный вид.
Сочетайте с одеждой для тренировок
Надев футболку с логотипом поверх тренировочной одежды, вы усиливаете спортивную эстетику. Это сочетание позволяет плавно переходить из спортзала на стадион.
Наденьте синие джинсовые шорты
Деним в наши дни становится более популярным, чем когда-либо. Это сочетание классики и повседневности, передающее дух лета и непринужденный характер игры. Спортивный трикотаж и неподвластные времени джинсовые шорты создают идеальный образ для похода на стадион.
Подберите стильные солнцезащитные очки
Добавление пары стильных оттенков к вашему наряду защитит ваши глаза от солнца и улучшит ваш внешний вид в целом. Правильно подобранные солнцезащитные очки добавят элемент непринужденной изысканности и дополнят ваш наряд ноткой гламура.
Накрасьте губы красной помадой
Добавление ярких красок в ваш макияж может мгновенно улучшить ваш образ и придать уверенности. Ярко-красная помада в сочетании со спортивной футболкой выглядит очень привлекательно. Всеобщее внимание вам обеспечено.
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