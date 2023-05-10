Не забываем красную помаду: как выглядеть стильно даже во время похода на стадион

Фанатка спорта вполне может выглядеть элегантно и женственно на стадионе. Нужно просто знать некоторые хитрости и дополнять свой спортивный образ некоторыми деталями, которые придадут шика и блеска.

Превратите футболку в кардиган

Если разрезать футболку посередине, получится очень стильный кардиган для похода на стадион. Комбинируйте его с кроп-топом для создания индивидуального стиля. Это особенно удачный вариант для девушек с подтянутой спортивной фигурой.

Выбирайте верх без рукавов

Образ будет более женственным, если вы откроете свои руки. Вместо футболки приобретите майку с логотипом любимой команды. Либо срежьте с нее рукава.

Подберите аксессуары

Спортивная футболка отлично сочетается с женственными аксессуарами. Это могут быть очки, браслеты, серьги, кольца и так далее. Он придают образу индивидуальности.

Сочетайте с подходящими джинсами

В идеале на стадион следует надевать светлые джинсы с высокой посадкой. Заправьте переднюю часть футболки за пояс, чтобы получился элегантный женственный образ.

Выбирайте высокие сапоги

Сочетание майки с ботинками до колена придает вашему наряду нотку остроты и универсальности. Выбираете ли вы сапоги до колена, армейские ботинки или изящные ботильоны, они мгновенно улучшат общий образ.

Дополните образ ремнем

Носите свою футболку с поясом. Этот прием придаст вещи размера оверсайз более структурированный вид.

Сочетайте с одеждой для тренировок

Надев футболку с логотипом поверх тренировочной одежды, вы усиливаете спортивную эстетику. Это сочетание позволяет плавно переходить из спортзала на стадион.

Наденьте синие джинсовые шорты

Деним в наши дни становится более популярным, чем когда-либо. Это сочетание классики и повседневности, передающее дух лета и непринужденный характер игры. Спортивный трикотаж и неподвластные времени джинсовые шорты создают идеальный образ для похода на стадион.

Подберите стильные солнцезащитные очки

Добавление пары стильных оттенков к вашему наряду защитит ваши глаза от солнца и улучшит ваш внешний вид в целом. Правильно подобранные солнцезащитные очки добавят элемент непринужденной изысканности и дополнят ваш наряд ноткой гламура.

Накрасьте губы красной помадой

Добавление ярких красок в ваш макияж может мгновенно улучшить ваш образ и придать уверенности. Ярко-красная помада в сочетании со спортивной футболкой выглядит очень привлекательно. Всеобщее внимание вам обеспечено.