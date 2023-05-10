Мнение: Персона non grata?

Давно заметил, что если в текстах, которые я выкладываю на своей странице в ЖЖ, упоминается фамилия этого персонажа, то ТОП «Живого Журнала» вообще «не видит» этот текст. Он вообще никуда не попадает, ни в ТОП-25, ни в ТОП-200,ни в ТОП-500. Хотя по количеству просмотров в первый час, вполне мог бы оказаться в ТОП-10.

Это потому что в ЖЖ есть «черный список» нежелательных персон? Их упоминание вроде бы и не запрещено, но ЖЖ делает вид, что их нет?

Фамилии не называю. За последнее время этот персонаж много чего наговорил. И я написал про него несколько постов. Но ни один из них в ТОП ЖЖ не попал.

Какие еще есть версии, почему ЖЖ «не замечает» эту персону?

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