Мнение: Миф о голоде в Российской Империи, Сталин против Донбасса и крестьяне в Красной Армии

1. В рамках борьбы с искажением истории ссылаюсь на разбор известной утки о голоде в Российской Империи — а то уж очень часто стали её упоминать в комментариях. Напомню, Россия до 1917 и после 1953 была нормальным государством, поэтому проблему голода государство так или иначе решало: накапливало резервы, закупало зерно за рубежом, предпринимало прочие меры, чтобы смягчить последствия неурожаев. При Ленине и Сталине, к сожалению, власти расставляли приоритеты иначе, поэтому русский народ в эти три десятилетия голодал так сильно, как никогда до того или после.



Этот исторический факт неприятен для неосталинистов, так как они Ленина со Сталиным любят, а Николая II с Хрущёвым терпеть не могут. Чтобы перелицевать события в свою пользу, неосталинисты распространяют мифы — например, о том, что четыре голода в СССР устроил кто угодно, но только не большевики, и о том, что в Российской Империи якобы тоже был сопоставимых размеров голод.



Теперь цитирую из обещанного разбора (ссылка):

…достаточно ознакомиться с названием первоисточника — газета «Большевистская правда», — чтобы как минимум заподозрить неладное. Первоисточник, впрочем, замылен и концы находятся с трудом (за установление оного выражаю благодарность уважаемому corporatelie), ну да кого этим смутишь. Нет в тексте никаких ссылок (для газеты, впрочем, простительно). Но цифры и буквы ведь должны быть верифицируемы (проверяемы)? Должны. Вот и давайте проверим на достоверность.



Уже заход — «Коллегия Лейб-Канцелярий» — повергает во смущение. Это что ещё такое? Коллегии в Российской Империи приказали долго жить с образованием министерств в 1802, «лейб-канцелярий» же и вовсе не было. Ну вот так, не было и всё. Была Собственная Его Императорского Величества Канцелярия — но афтар явно имел в виду не её, ибо пишет далее: «в составе которой входили врачи, инженеры, специалисты сельского хозяйства, готовили для царя отчет». Вообще-то, для Государя отчёты (точнее, доклады) готовили чиновники высшего уровня — министры и губернаторы. Врачи (все, надо думать?), инженеры (тоже все?), «специалисты сельского хозяйства» (обратно все?!) — они могли что-то готовить по своим сферам для докладов на «своих» Обществах, но для Императора? Глупости…

В общем, история про опустошительный голод в Российской Империи — довольно топорная подделка. Документа, на который ссылаются авторы утки — «Полное сообщение о положении дел в Империи Российской» — не существует в природе, они его выдумали. Голодные годы в Империи действительно случались, но до советского уровня голод при царе не доходил. До 1917 термин «голод» означал, что часть крестьян питается скудно и однообразно, даже болеет из-за этого, но всё же некий минимум калорий получает. После 1917 голод дореволюционного уровня начали называть «продовольственными затруднениями». Таковым был, к примеру, 1937.

2. Блогер Ярослав Белоусов пишет (ссылка):



Стоит признать, что интервью главы Росархива Артизова — что-то из ряда вон выходящее, так как бьет сразу и по концепту «хорошей Украины», и по культу Сталина.

Артизов привел документ, из которого становится ясна ведущая роль Сталина в уничтожении Донецко-Криворожской советской республики и масштабной украинизации.

Также Сталин направил все усилия на присоединение территорий Западной Украины к СССР, отвергая польские претензии на них.

А после присоединения Галиции и Волыни к Украинской ССР в 1939 году Сталин вообще удостоился похвалы от своего ярого противника — духовного лидера украинских националистов, главы униатской церкви Андрея Шептицкого: «Вы снова присоединили западные украинские земли к Великой Украине. За осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединенными в одном государстве, приносит Вам украинский народ искреннюю благодарность… За все это следует Вам, Верховный Вождь, глубокая благодарность от всех нас».

3. Блогер blog-10101 цитирует речь Сталина на VIII съезде ВКПБ, 21 марта 1919 года (ссылка):

Полгода назад у нас была новая армия, после развала старой, царской, – добровольческая, плохо организованная армия, с коллективным управлением, не всегда подчинявшаяся приказам. Это был период, когда обозначилось наступление со стороны Антанты. Состав армии был главным образом, если не исключительно, рабочий. Ввиду отсутствия дисциплины в этой добровольческой армии, ввиду того, что приказы не всегда исполнялись, ввиду дезорганизации в управлении армии, мы терпели поражения, сдали противнику Казань, а с юга успешно наступал Краснов… Факты говорят, что добровольческая армия не выдерживает критики, что мы не сумеем оборонять нашу Республику, если не создадим Другой армии, армии регулярной, проникнутой духом дисциплины, с хорошо поставленным политическим отделом, умеющей и могущей по первому приказу встать на ноги и идти на врага.

Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии – крестьяне, не будут добровольно драться за социализм. Целый ряд фактов указывает на это. Ряд бунтов в тылу, на фронтах, ряд эксцессов на фронтах показывают, что непролетарские элементы, составляющие большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача – эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, заставить воевать за наше общее социалистическое дело и в ходе войны завершить строительство настоящей регулярной армии, единственно способной защищать страну.

Как видно из этого пассажа, развалив старую регулярную армию, большевики немедленно пришли к тому, что им нужна новая регулярная армия, иначе никакого работоспособного государства, способного защитить себя, они не построят. Этого можно было достичь только методом принудительной мобилизации, чем большевики и занялись. Старые большевистские лозунги типа «Долой войну!» были немедленно забыты, а методы, которыми большевистские агитаторы разлагали старую царскую армию, были немедленно запрещены и стали караться как «контрреволюционная пропаганда».

Также из этой цитаты следует, что власть большевиков была какой угодно, но не демократической. Если большинству населения в лице крестьян коммунизм был не нужен, а большевики упорно продолжали его «строить» (на деле, во времена Ленина, больше разрушать построенное предками), то получается, что власть большевиков была абсолютно антидемократической. Что, впрочем, они признавали официально, провозгласив диктатуру пролетариата. Да и к власти большевики пришли отнюдь не в ходе честных выборов, а в ходе государственного переворота, разогнав впоследствии легитимно избранное Всероссийское учредительное собрание, в котором не смогли получить большинства.