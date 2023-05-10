Мнение: Строение и механизм щипцов

Когда я прошу описать, как были сделаны щипцы, мне мало кто отвечает.

Наверное большинство вообще не понимают, как то, что мы называем щипцами, может быть “сделано”.

Но любые пыточные инструменты – это именно инструменты.

Их есть за что держать, они имеют строение, точку приложения и очень конкретный механизм действия.

Когда человек хочет извлечь что-то из кого-то, его рука тянется к щипцам.

Мы говорим, что он достает с полки черный чемоданчик с пыточными инструментами, имеется в виду мнемоническая полка, отдел памяти. Но это в лучшем случае – достает. У большинства людей черный чемоданчик всегда открыт, они то и дело примеряют к другим пыточные инструменты, даже когда просто думают об отношениях и тем более в процессе общения. Тут уж пыточные инструменты применяются один за другим: вытягивается одобрение, согласие, поддержка, причем и моральная, и материальная, вытягивается восхищение, почтение, подчинение.

Люди так привыкли общаться с помощью щипцов, что не знают никакого другого способа.

Вот почему с рефлексии щипцов начинается осознание границ.

Щипцы имеют разную форму, некоторые сделаны изящно и даже изысканно, но большая часть очень грубы и примитивны.

Кривые щипцы хуже, чем прямые, тонкие щипцы лучше, чем грубые. И если вы какое-то время рефлексируете свои щипцы и пытаетесь от них избавляться, ваши границы становятся гораздо лучше.

Для рефлексии щипцов надо увидеть, что именно вы тянете и на что давите. Форма щипцов тоже имеет значение, чем более изогнута и извилиста форма, тем больше неприятностей вы доставляете человеку. А грубость щипцов связана с силой и с площадью давления.

Основные места давления – это жалость, страх, чувство вины, совесть.

Все щипцы снижают значимость того, кто давит. Если щипцы используются не часто, небольшие и чем-то компенсируются, вред от них может быть не слишком заметен, но вы должны понимать, что любые щипцы мешают динамике.

Если же щипцов больше, чем вложений, значимость падает очень быстро и может от симпатии спуститься до отвращения. На дистанции щипцы ослабевают и значимость может немного подрасти, с этим связан, в основном, “эффект камбэка”, когда плюс, бросивший минуса, чаще всего пытается вернуться, потому что начинает скучать и сомневаться. Вернувшись в объятия минуса, плюс снова хочет уйти, потому что черный чемоданчик никуда не делся. Правильное поведение во время камбэка заключается в избавлении от щипцов. В этом случае у отношений есть шанс, а главное есть возможность восстановить свою фигуру в собственном поле и начать эти или другие отношения из нормальной позиции. Выбросить щипцы удается мало кому, обычно вместо этого одни щипцы меняются на другие, а иногда пускаются в ход те же самые.

Вчера я перечислила несколько “крючков” из сериала про “хищника” и предложила описать механизм щипцов.

Весь набор упомянутых “хитрых ходов” – это примитивные и грубые щипцы.

1. “Напугать и дать опору”.

Если вы пугаете человека сами, а потом навязываете ему себя как опору, получаются двойные щипцы.

И даже если вам удалось воссоздать внешний источник опасности, единственный, кого вы таким образом можете зацепить – это вы сами. Вы готовитесь, стараетесь, вкладываете энергию, значимость человека для вас растет, а ваша фигура становится жалкой и вы растите корону, иначе трудно заниматься такой ерундой. А человек ничего про вас не думает, и когда он чего-то пугается, а рядом ваша физиономия, ассоциации с вами у него могут быть довольно противные.

Но самое худшее – это навязчивая поддержка. Доооолго смотреть в глаза незнакомцу – лучший способ опротиветь ему еще до того, как он вас узнает. Это называется липкость и начинать с этого знакомство может только рапан.

Давите вы в таком случае на самое неприятное и слабое место – тревожность, и делаете все, чтобы человек воспринимал вас как источник этой тревоги.

В каком случае поддержка во время опасности могла бы стать крючком?

2. “Мелкое хамство”

Хамят люди по разным причинам. Кто-то самоутверждается так, кто-то отвечает так на воображаемую или реальную агрессию. Но хамство “чтобы зацепить” – это очень грубые щипцы. Вы хотите, чтобы человек заметил вас и запомнил, чтобы он переживал по вашему поводу и надеетесь, что это позволит вам запечатлеться в его поле.

Вы запечатлеетесь как предмет, который следует обходить за тридевять земель. И даже если потом вам удастся компенсировать ваше хамство вложениями, человек будет относиться к вам настороженно, потому что первое впечатление – очень стойкое.

Эти щипцы тоже давят на тревогу и на стремление человека защищаться от агрессии и держать агрессоров в фокусе внимания ради безопасности.

В каком случае “задевания” могут быть крючками? И какие задевания?

3. “Качели”.

Когда человек раскачивает сам себя, он действительно может зацепиться, потому что ослабеет и растеряется. Неэкологично подлавливать человека в плохом состоянии, чтобы получить влияние над ним. Люди терпеть не могут чувствовать себя плохо и не любят зависимость. Значимость в этом случае даже если растет, в любой момент падает до нуля.

Но особенно глупо, когда человек видит, что качаете его вы и делаете это специально.

Это худшие из щипцов, они вызывают раздражение и отвращение, когда некто специально морочит вам голову и ведет себя непоследовательно, чтобы вас заинтриговать. Уж лучше просто растяпа, которые все путает и забывает обещания, чем дурак, который специально “цепляет” вас за досаду, делая вам подножки и подкаты с подставой.

Это щипцы, которыми даже ухватить ничего нельзя, ими можно только нарваться.

Чтобы динамика значимости была хорошей, надо наоборот избежать качелей. Что это значит, кто понимает?

4. “Крышеснос”.

Испугать, неприятно поразить, выбить из равновесия неадекватным агрессивным поступком – это не щипцы, это кувалда. От симпатии может остаться только мокрое место.

Крышеснос, который мог бы растить значимость, должен быть связан с приятными эмоциями и радостным удивлением.

Но в самом названии “крышеснос” уже видна корона Сокровища и плохое “мы”. Опишите их.