К концу этого года прибыль государственных фирм снизилась более чем на 50%

Прибыль российских госкомпаний в 2022 году будет на 52% ниже, чем в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Росстата.

В 2022 году в РФ будет 507 акционерных обществ, в которых государство имеет более 25 процентов акций или специальное право управления, по сравнению с 646 на конец 2021 года. Газпром является одним из них, также как и РЖД и АЛРОСА. Другие компании включают ВТБ, Сбербанк РусГидро Роснефтегаз Аэрофлот, ВТБ Сбербанк РусГидро. Около двух третей государственных компаний получили прибыль в этом году. Сальдированная прибыль составила 2,136 триллиона рублей. Росстат ранее сообщал о сальдированном результате для крупных и средних компаний. Сюда вошли государственные предприятия, но не вошли государственные учреждения. К 2022 году их прибыль сократилась на 12,6% до 25,93 триллиона рублей.

РБК поясняет, что если сравнить эти два показателя, то прибыль госсектора упала гораздо сильнее, чем у остальных участников рынка. Компании, работающие в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, оказались в числе самых высокоэффективных акционерных обществ с участием государства. Чистая прибыль этих компаний составила около одного триллиона рублей. Это примерно в три раза ниже результатов 2021 года. Как пишет РБК, все эти компании относятся к одной категории по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. В их число входит и “Газпром”, сообщивший о прибыли в 747 миллиардов рублей к 2022 году.