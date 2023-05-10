 

Рупор тоталитарной пропаганды: “Русский след” наркотиков и шлюх Хантера Байдена придумало ЦРУ

10.05.2023, 19:15, Разное
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Никогда такого не было и вот опять.
Комитет Палаты Представителей Конгресса США установил, что рассказы о том, что ноутбук с компроматом на сына Байдена, дело рук русских спецслужб, были сфабрикованы ЦРУ в рамках операции прикрытия нарастающего скандала.

Стоит также отметить, что пока ЦРУ фабриковало байки про Россию, основные мейнстримовые СМИ по отмашке реализовывали кампанию умолчания, игнорируя материалы с ноутбука Хантера Байдена, а в Твиттере и Фейсбуке банили каналы и удаляли публикации с упоминанием этих материалов, включая публикации других американских СМИ.

Данная история примечательна не только грязным бельем семейки Байденом (его и так будут до выборов активно развешивать). Тут на самом деле прекрасно все.

1. "Свободные" СМИ активно реализовывали государственную цензуру в масштабах всех США.
Свобода мнений это для кого надо свобода мнений.

2. ЦРУ системно работало на дезинформацию американского общества внутри США. (увидите где-нибудь дегенерата воспроизводящего клише – ЦРУ не работает внутри США – гоните его, насмехайтесь над ним)

3. В целом же получается, что как в самой топорной и клишированной банановой диктатуре, замазанный коррупцией диктатор, который избрался сомнительным путем, покрывает коррумпированного сына наркомана, путем фабрикации лживых версий с помощью спецслужб, а все карманные СМИ игнорируют эту историю и блокируют ее распространение.
Попутно на главного оппонента фабрикуют липовые обвинения в домогательствах, а судебные органы и прокуратура прикидываются шлангом на фоне обвинений со стороны Конгресса в том, что все семейство получало деньги от лоббистов и иностранных государств.

Источник: Colonel Cassad


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