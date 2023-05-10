 

«Диссерчек» нашёл плагиат в диссертациях Байдена, Макрона и других западных лидеров

10.05.2023, 18:33, Разное
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Специалисты российской общественной организации «Диссерчек» провели экспертизу диссертаций руководителей государств-членов НАТО.

Оказалось, что большинство западных лидеров использовали в своих работах чужие научные труды без соответствующих ссылок.

– Байден, Макрон, Сунак и десятки других глав недружественных государств являются плагиаторами, а проще говоря – ворами. Например, в так называемой диссертации Байдена 90% чужих мыслей. Он копировал даже не абзацами, а целыми главами, – рассказал глава «Диссерчека» Владимир Мединский.

Как отмечают эксперты, каждый третий западный лидер использовал в своих работах труды советских и российских учёных, однако никто из них не ссылался на отечественных авторов. Исследователи связывают это с русофобией, которая царит в европейских и американских академических кругах.

– Для немцев, англичан или американцев процитировать нашего учёного – означает признать первенство нашей науки. Учитывая, какой образ России конструируют на Западе последние сто лет, на такой шаг там идут редко, – заключил Мединский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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