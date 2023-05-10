 

Перевозка детей в авто: что нужно знать родителям

10.05.2023, 17:04, Разное
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Как обеспечить комфортное вождение без происшествий, если в машине находится юный пассажир? Во избежание неприятностей водителям напомнили о важном разделе ПДД. В региональном Минтрансе делали памятку, которую опубликовал телеканал “360”.

Итак, что нужно знать водителям. Во-первых, перевозка детей до 7 лет в авто должна сопровождаться использованием автокресла, которое подходит ребенку по росту и весу, а также отвечает утвержденным стандартам безопасности.

Во-вторых, необходимо с ранних лет приучать ребенка пристегиваться вне зависимости от места размещения в салоне. В-третьих, лучше всего устанавливать детское автокресло посередине заднего сидения, а если необходимо везти ребенка на переднем пассажирском, предварительно отключите подушку безопасности и максимально отодвиньте его назад.

В-четвертых, перевозка детей требует от водителя особой бдительности на дороге: расскажите юным пассажирам, что не нужно мешать человеку за рулем. Желательно не брать в салон авто мелкие игрушки, для них это место неподходящее.

А вот безопасное занятие по душе может отвлечь ребенка в дороге. Накануне поездки обсудите с чадом вместе, как оно хочет скоротать время в пути. Перевозка детей в авто — дело максимально ответственное, поэтому не забывайте блокировать двери после посадки и иметь при себе средства от укачивания.


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