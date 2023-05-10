Скандалы: Служба магической безопасности

Как украинская контрразведка обвинила слесаря-колдуна в работе на российских ведьм из ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаевской области слесаря Василия Романишина и обвинила его в госизмене. Мужчина вызвал подозрения у спецслужбы из-за того, что называл себя колдуном и состоял в организации «Империя сильнейших ведьм», основанной россиянкой Аленой Полынь. В СБУ считают, что ведьминская организация на самом деле является вербовочным центром Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в отношения с которой якобы и вступил слесарь-колдун.

Почему сотрудники СБУ решили, что «сильнейшие ведьмы» работают на ФСБ, и правда ли, что спецслужбы готовы сотрудничать с оккультистами, выясняла «Лента.ру».

Василия Романишина, жителя поселка Врадиевка в Николаевской области сотрудники СБУ задержали в начале февраля 2023 года. Романишин, слесарь по образованию, называл себя сельским колдуном и проводил много времени в запрещенной на Украине соцсети «ВКонтакте». Он был активным участником организации «Империя сильнейших ведьм» (ИСВ), основанной российской колдуньей Аленой Полынь. Романишин жил с родителями и помогал им по хозяйству, а в свободное время участвовал в магических обрядах, о которых узнавал из колдовских групп в соцсетях.

Внимание СБУ он привлек после того, как поставил лайк под публикацией о ритуале в поддержку президента России Владимира Путина, размещенного в группе ИСВ 7 октября, а затем перепостил его на своей странице. Романишин не скрывал своих симпатий к России, поэтому украинские правоохранительные органы занялись им вплотную.

Он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 436 УК Украины («Распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии»). 4 февраля суд отправил Романишина в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 217 тысяч гривен, однако таких денег у колдуна не оказалось, и он остался под стражей.

Из колдунов — в шпионы

11 дней спустя Василий Романишин стал фигурантом нового уголовного дела — на этот раз по части 2 статьи 111 УК Украины («Госизмена, совершенная в условиях военного положения»). Это случилось после того, как сотрудники СБУ изучили телефон обвиняемого и пришли к выводу, что он шпионил за Вооруженными силами Украины (ВСУ) по указанию ведьм.

В СБУ считают, что основательница ИСВ Алена Полынь и ее последователи занимаются не только магией и эзотерикой, но и по указанию ФСБ вербуют в «Империю сильнейших ведьм» новых участников за пределами России. Для того чтобы попасть на закрытый форум ИВС, участники должны были поддерживать политику российских властей.

12 марта 2022 года Полынь якобы призвала их помочь ВС РФ и Службе внешней разведки России (СВР), отправляя туда данные о дислокации украинских войск. В СБУ считают, что слесарь Романишин стал действовать по инструкции ведьмы Полынь и с 15 по 22 марта отмечал в Google Maps и отправлял российской стороне данные о расположении украинских военных, блокпостов и объектов критической инфраструктуры во Врадиевке и Николаеве.

Адвокат Романишина Руслан Пилюк признал, что его подзащитный действительно ставил лайки под публикациями «Империи сильнейших ведьм» и пытался отправить сообщение с отметками в Google Maps знакомому россиянину, но до адресата это сообщение так и не дошло, что признает и украинское следствие.

В каждом селе есть такой мужчина — местный дурачок. И вот этот местный дурачок считал себя великим колдуном, у него дома были куклы вуду и все такое -, Роман Пилюк, адвокат Василия Романишина

Сейчас Василий Романишин находится под стражей в ожидании вынесения приговора; сельскому магу грозит пожизненный срок.

«Ведьмы на страже государства»

Чтобы разобраться в ситуации, «Лента.ру» связалась с основательницей «Империи сильнейших ведьм» Аленой Полынь. Ведьма подтвердила, что на закрытом форуме призывала «посвященных» помогать России проводить специальную военную операцию (СВО) — но лишь ритуально, а не физически.

Наша организация никогда не была вербовочным центром ни одной из госструктур. Однако настоящие ведьмы и маги всегда стоят на страже того государства, где они находятся, — ведь они не зря там родились. Мы стоим на страже справедливости, земли и небес — так было в советские годы, так остается и сейчас, — Алена Полынь, основательница «Империи сильнейших ведьм»

Но могут ли спецслужбы в принципе использовать оккультистов в своих целях? Если брать советский опыт, то с середины 20-х годов XX века в стране началась кампания по искоренению религии, а оккультные и мистические учения были приравнены к ней и запрещены.

Отношение ГПУ и ОГПУ (с 15 ноября 1923 года) к оккультистам и магам становилось все более жестким и репрессивным. Тем не менее в народе то и дело появлялись слухи о том, что чекисты якобы пытаются сотрудничать с ними. В частности, такую практику приписывали известному сотруднику советских спецслужб Глебу Бокию.

Говорили, что в Спецотделе ГПУ, созданном в 1922 году, он занимался не только разведкой и контрразведкой, но и работал вместе с колдунами, шаманами, медиумами и гипнотизерами, чтобы, к примеру, создать технику чтения мыслей на расстоянии.

Появлению этих слухов способствовала полная секретность работ Бокия

Впрочем, как говорит в беседе с «Лентой.ру» историк спецслужб и эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов, история о том, что Бокий сотрудничал с оккультистами — не более чем миф. Но для его появления были определенные предпосылки.

У Глеба Бокия действительно были увлечения разными эзотерическими тайнами — например, масонством и паранормальными явлениями. Но это были его личные увлечения, которыми он занимался в свободное время и которые никак не влияли на работу возглавляемого им Спецотдела ГПУ, а позже ОГПУ и НКВД, — Олег Хлобустов, историк спецслужб, эксперт Фонда национальной и международной безопасности

Хлобустов отмечает, что Спецотдел советских спецслужб никогда не был аналогом немецкого института под названием «Аненербе» («Наследие предков»). Сотрудники последнего занимались не только историческими и культурными исследованиями — они изучали парапсихологию, спиритизм, ведьмовство и другие официально запрещенные в Германии практики.

Оккультная оттепель

С середины 50-х до начала 70-х годов XX века отношение советской власти к оккультизму и магии постепенно улучшалось — силовые ведомства перестали проводить прежние масштабные операции по искоренению этих явлений. С ними боролись, но куда мягче, небезосновательно полагая, что многие их адепты являются простыми шарлатанами.

По словам Олега Хлобустова, в 50-60-е годы даже велись исследования способностей гипнотизера и иллюзиониста Вольфа Мессинга, однако занимались ими не сотрудники КГБ, а советские психологические институты и центры.

Определенные эксперименты проводились. В частности, изучались способности Мессинга в области телепатической передачи информации и телекинеза — способности силой мысли двигать предметы. До сих пор идет много споров о том, существует ли телекинез на самом деле или это очередная мистификация, — Олег Хлобустов, историк спецслужб, эксперт Фонда национальной и международной безопасности

А в 80-е годы в СССР исследовали экстрасенсорные способности известной в то время целительницы Джуны Давиташвили. Правда, как и в случае с Вольфом Мессингом, занимались этими работами не спецслужбы, а медицинские научно-исследовательские центры.

Исследования велись по линии Академии медицинских наук: ее специалисты задавали Джуне вопросы, опрашивали ее и вели тестирование, в том числе с применением новых методов исследования электроимпульсов головного мозга человека. Выяснилось, что в принципе Джуна обладала методами гипнотического воздействия, — Олег Хлобустов, историк спецслужб, эксперт Фонда национальной и международной безопасности

Впрочем, несмотря на общее смягчение отношения к оккультистам при Хрущеве, а особенно при Брежневе, на них все равно продолжали смотреть с подозрением. К примеру, в июне 1977 года был арестован некий экстрасенс Петухов, который занимался психотроникой — псевдонаукой о так называемом пси-излучении и его влиянии на людей.

Петухов попытался передать свои рукописи корреспонденту Los Angeles Times Роберту Тодту, но был задержан и скоропостижно скончался в ходе одного из допросов.

На волне перестройки

Настоящий бум интереса к оккультизму в СССР начался в конце 80-х годов: по мере того как Советский Союз двигался к своему развалу, в стране возникал идеологический вакуум, на фоне которого граждане все больше увлекались всевозможной эзотерикой. Экстрасенсы и их реклама все чаще появлялись в СМИ.

Вслед за дипломированным психотерапевтом Анатолием Кашпировским на экраны телевизоров страны пришел целитель-самоучка Алан Чумак, до 1995 года безмолвными пассами рук «заряжавший» воду, в результате якобы приобретавшую целительные свойства.

В те годы в редких случаях к помощи экстрасенсов прибегали и сотрудники МВД: одно время предчувствия колдунов милиционеры оформляли как экспертизы, но практика показала, что эффективность поиска злоумышленников по ауре близка к нулю. Тогда во многие следственные кабинеты вход экстрасенсам закрыли, и они переключились на потерпевших.

Адвокат, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Лариса Гусева вспоминает, как расследовала похищение сына одного известного бизнесмена. Убитого горем мужчину буквально осаждали экстрасенсы, обещавшие за десятки тысяч долларов в считаные минуты найти пропавшего мальчика.

За те десять месяцев, что мальчика искали, таких обращений было несколько десятков. Ни в одном случае «экстрасенсы» даже близко не угадали местонахождение ребенка. В какой-то момент этих шарлатанов просто перестали подпускать к гостинице, где жил бизнесмен, — Лариса Гусева, адвокат, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры

Любой сотрудник правоохранительных органов, работавший в 90-е, обязательно вспомнит десятки историй про мошенников, которые под видом «потомственных колдунов» просто пытались получить легкие деньги. Впрочем, несмотря на всю сомнительность эзотерики, порой ею увлекались даже высокопоставленные силовики.

Так, в начале нулевых российские СМИ много писали об подобном увлечении генерал-майора Георгия Рогозина — замначальника Службы безопасности президента (СБП) России Бориса Ельцина.

По словам Олега Хлобустова, Рогозин действительно интересовался паранормальными и эзотерическими явлениями

Однако сложно сказать, отразились ли как-то эти увлечения на выполнении задач по охране первого лица государства. Но достоянием общественности стал тот факт, что Рогозин и другой сотрудник СБП — генерал Борис Ратников — хотели привлечь в Службу в качестве приглашенного экстрасенса Григория Грабового, целителя и создателя секты.

За долгие годы своей деятельности Грабовой, называвший себя целителем, «Иисусом Христом во втором пришествии» и «триединым богом-отцом», успел сформировать армию многочисленных приверженцев своего учения.

Они верили, что их учитель может воскрешать умерших, лечить любые болезни, в том числе СПИД и рак в 4-й стадии, а также умеет управлять событиями. Разовый сеанс «помощи» Грабовой оценивал в суммы от 39 тысяч 500 рублей, но когда он пообещал за деньги воскресить жертв страшного теракта в Беслане, им занялись правоохранительные органы.

Грабового вовремя посадили — в 2008 году он получил 11 лет за мошенничество. Поэтому скандала и позора сотрудникам Службы безопасности президента удалось избежать. Насколько мне известно, результаты оккультных экспериментов Рогозина и Ратникова были крайне сомнительными, — Олег Хлобустов, историк спецслужб, эксперт Фонда национальной и международной безопасности

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Несмотря на слухи о том, что в 90-е годы в ФСБ существовали отделы, изучавшие паранормальные явления, НЛО и экстрасенсов, сотрудники спецслужбы, работавшие в то время, эту информацию опровергают. Причина проста: число кадров ограничено, и они выполняют строго определенные функции.

Отвлекать оперативный состав от их выполнения не решится ни один руководитель. Впрочем, как отмечает в беседе с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, спецслужбы были и остаются очень удобным объектом для того, чтобы списывать на них все непонятное.

На ВЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ были возложены строго определенные задачи, в рамках которых они существовали и получали финансирование. И если о каких-либо работах или исследованиях нет документов — значит, это просто сказки, пусть даже порой и похожие на истину, — Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке

Елизавета Новикова

Оригинал материала: “Лента.ру”