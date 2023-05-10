Парни находят вас раздражающей, а женщины видят соперницу: почему нелегко быть девушкой с яркой индивидуальностью

Девушкам с яркой индивидуальностью регулярно приходится слышать о своих достоинствах от других людей. «Ты не похожа на других!» – комплимент, который ласкает слух каждый раз. Оригинальность и общительность, несомненно, помогут завести большое количество друзей. Но в некоторых случаях индивидуальность может стать серьезной проблемой. К чему стоит быть готовой яркой девушке?

Конкурентка всех девушек

Ни одной представительнице прекрасного пола не понравится девушка, затмевающая всех вокруг. В компаниях обладательнице яркой индивидуальности может быть сложно сходиться с себе подобными. Привычную ей манеру общения другие дамы могут посчитать неприкрытым флиртом. А это значит, что окружающие девушки всегда будут воспринимать ее как соперницу.

Парни боятся

В обществе по-настоящему яркой девушки неуверенно чувствуют себя и парни. На самом деле далеко не все мужчины любят умных женщин. В сочетании с повышенной общительностью и оригинальным чувством юмора они просто чувствуют себя глупо рядом с такой особой. А это значит, что поиски своего принца тоже могут порой затянуться.

Спор ради спора

Любой диалог для яркой девушки – это возможность блеснуть своим чувством юмора. Но, если кто-то часто спорит ради процесса, окружающих может это раздражать. Будьте осторожны: не все понимают сарказм. Возможно, кто-то уже считает вас склочной натурой.

Всегда хочется большего

Понимая и принимая свою яркую индивидуальность, легко почувствовать себя королевой. Временами может огорчать, что весь мир не крутится вокруг вас. Важно научиться отличать мечты от реальности. Во многих сферах жизни добиться абсолютного успеха можно только путем длительной и изнурительной работы. Вы действительно приложили достаточно усилий для достижения цели или продолжаете жить мечтами?

Одежда слишком эпатажна

Творческие яркие натуры любят отражать свой богатый внутренний мир в собственной внешности. Вы не боитесь носить фиолетовые волосы и всегда готовы выйти в город в бикини на спор? Помните, что нас всегда встречают по одежке. Чрезмерная любовь к экстравагантной одежде может сослужить плохую службу репутации. Старайтесь выбирать наряды, подобающие случаю, хотя бы в действительно важных жизненных ситуациях.

Сколько у вас врагов

Попробуйте быстро назвать всех, кто действительно относится к вам негативно. Если получилось вспомнить хотя бы трех таких людей, сомневаться в яркости своей индивидуальности не приходится. Разумеется, отсутствие позитивного контакта – это их проблема. Но порой иметь друзей вместо врагов может оказаться намного полезней.

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Герой вашего романа

Яркие девушки иногда бывают одиноки. Причина проста – мужчины могут просто бояться даже попытаться быть рядом с такой личностью. Наберитесь терпения, где-то существует он, ваш идеал, готовый попробовать соответствовать вашему темпераменту.

Окружающие всегда ждут идеального решения

Имея репутацию звезды местного масштаба, сложно выйти из образа. Люди всегда будут ждать от вас организации лучших вечеринок и помощи в самых необычных делах. В то же время большинство окружающих просто не понимают, что яркая личность не всегда хочет и может быть душой компании.

Слава опережает полководца

О людях с яркой индивидуальностью принято говорить и сплетничать. Будьте готовы к тому, что при знакомстве вам ни раз скажут: «Мы о тебе наслышаны». Главный минус такой славы – не все рассказанные истории будут достоверны на 100 %.

Болтун – находка для шпиона

Неосторожно сказанные слова могут сыграть со своим автором злую шутку. Иногда вы обижаете людей, неуместно пошутив. А порой можете столкнуться и с серьезными проблемами, если сказанное поймут неправильно. Постарайтесь хотя бы чуть-чуть сбавить обороты своего сарказма. Некоторым людям определенные темы кажутся вовсе не приемлемыми для обсуждения.