 

В США варят пиво из сточных вод

10.05.2023, 16:01, Разное
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Из-за сильной засухи американские пивовары варили пиво из воды, повторно используемой из душевых и прачечных, чтобы побудить людей к повторному использованию воды. Об этом информирует британская газета The Guardian.

В статье говорится, что в одной из многоэтажек Сан-Франциско было установлено оборудование для сбора, очистки и повторного использования воды для бытовых нужд. Эта жидкость была переработана для приготовления пива под названием Epic OneWater. Напиток был создан в качестве демонстрации, но вскоре он поступит в продажу.

“Я попробовал упаковку из четырех бутылок OneWater Brew. OneWater Brew было вкусным, освежающим и легко пилось”, – в статье отмечается, что оно не пахло ванной или душем. Создатели утверждают, что приготовление пива из сточных вод – это простая задача.

Гусейн Садикова, руководитель Центра мужского здоровья Nova Clinic и уролог-андролог, ранее заявила, что употребление пива может вызвать проблемы с эрекцией.


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