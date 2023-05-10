Компания Sharp представила новый смартфон, экран которого имеет специализированную защиту

Sharp, японская компания, производящая технологические продукты, представила на внутреннем рынке два новых смартфона. Флагманский Aquos R8 Pro, а также младший Aquos R8. Об этом рассказал Telegram-канал Equal Leaks.

Aquos R8 Pro оснащен 6,6-дюймовым IGZO-экраном с яркостью 2000 нит и частотой обновления 240 Гц. Матрица также оснащена фильтром, который снижает уровень вредного синего света в два раза. Производительность определяется 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2, а также 12 ГБ оперативной памяти. Пользователям предоставляется модуль на 256 ГБ. В слот можно вставлять карты MicroSD.

В систему основной камеры входит сенсор на 48 МП, а также датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Aquos R8 меньше флагмана, с экраном 6,4 дюйма и меньшим объемом оперативной памяти (8 Гб). У него также меньше аккумулятор (4570 мАч).

Aquos R8 также обладает устойчивостью к ударам и вибрации по стандарту MIL STD-810. Aquos R8 Pro защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.Ожидается, что оба смартфона Sharp появятся в продаже летом 2023 года, во второй половине. Тогда же будут раскрыты и цены на новинки.