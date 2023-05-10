Пономарева Диетолог: Популярная специя, улучшающая пищеварение, полезна для похудения

Горчица бывает разных вкусов, сладкая или острая. Макароны не только вкусны, но и полезны для здоровья и помогают сбросить вес.

Горчица повышает аппетит и помогает пищеварению. Паста с пряностями полезна для людей с чувствительным желудком. Ложка горчицы, например, может сделать жирную пищу более усвояемой. Горчица обладает противовоспалительными свойствами и помогает укрепить иммунную систему. Польза горчицы для здоровья во многом обусловлена так называемыми гликозидами горчичного масла. Например, синегрин содержится как в коричневой, так и в черной горчице.

Василиса Пономарева, врач-диетолог, говорит, что белая горчица содержит синальбин. Синальбин – это соединение, которое может вырабатывать небольшое количество гормоноподобного вещества во время производства пасты. Количество горчицы, продаваемой в коммерческих целях, не было классифицировано как вызывающее какие-либо проблемы.

Горчица содержит витамины, кальций и магний. Помимо горчичного масла, содержащегося в пасте, она также содержит минералы, такие как кальций, магний и фосфор. Проверьте ингредиенты на банке с горчицей. Чем больше семян горчицы в банке, тем лучше. Однако тем, у кого аллергия на горчицу, следует избегать этого продукта, несмотря на его положительные эффекты.