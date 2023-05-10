Google выпустила видеоролик, рекламирующий Pixel Fold до его официального запуска

Компания Google разместила на YouTube рекламу смартфона Pixel Fold до его официальной презентации. The Verge сообщает, что, возможно, видео было случайно опубликовано раньше времени.

В ролике снялись несколько звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Он доступен только по ссылке. Звезды демонстрируют возможности нового складного телефона Googles – устройство складывается, раскладывается и кладется под углом 90 градусов на стол, чтобы сделать селфи. Пользователь также может совершать видеозвонки, легко переключаясь между обоими дисплеями.

Реклама не раскрывает никаких технических характеристик устройства. По слухам, диагональ фронтального экрана составит 7,6 дюйма, а внешнего – 5,8. Pixel Fold, скорее всего, будет представлен 10 мая на Google I/O.