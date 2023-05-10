 

Предупреждающие признаки рака крови включают синяки, говорит онколог Воробьев

10.05.2023, 16:00, Разное
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Лейкемия – один из наиболее распространенных видов рака крови.Лейкемию, один из трех основных видов рака крови, трудно обнаружить, поскольку она имеет неясные и нечеткие симптомы. Этот вид рака бывает трудно диагностировать, потому что симптомы часто бывают неясными.

Первым шагом в обнаружении раковых образований является ранняя диагностика симптомов. Экхимозы (также известные как синяки) – один из самых распространенных признаков, которые должны вызывать беспокойство. Синяк обычно вызывается повреждением кровеносных сосудов под кожей. У больных лейкемией вероятность таких изменений цвета кожи выше, чем у других, потому что в их организме не вырабатывается достаточное количество тромбоцитов, чтобы закупорить кровеносные сосуды.

Синяки при лейкемии выглядят так же, как и другие виды синяков, но они часто больше, чем обычно. Вы можете увидеть эти признаки и на других частях тела, например, на спине. Помимо синяков, ваш онколог посоветует вам обратить внимание на следующие симптомы:
Усталость
Неожиданная потеря веса
Легкое кровотечение
Увеличение размеров лимфатических узлов
Боль в животе и/или вздутие живота
Частые инфекции
Бессонные ночи
Боль в костях/суставах
Проблемы с дыханием.

При наличии любого из этих симптомов Спарроу советует обратиться к врачу.


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