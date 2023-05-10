 

В Хамовниках появится зона отдыха с парком и прудом

10.05.2023, 15:50, Новости дня
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Общая площадь благоустройства составит 8,8 тысячи квадратных метров. Работы планируется начать в июне текущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

“В Хамовниках – одном из центральных районов Москвы – появится комфортное пространство, где можно будет расслабиться в тишине и приятно провести время на деревянной террасе у воды”, – рассказал глава столичного стройкомплекса.

По его словам, для любителей активного образа жизни обустроят беговую дорожку. В темное время суток будет действовать ландшафтное освещение.

По берегам водоема высадят березы, клены, липы, ивы, рябины и пихты – всего более 80 деревьев и 1,3 тысячи кустарников. Также разобьют цветники и газоны.

Зона отдыха появится в составе нового жилого комплекса. Девелопер инвестирует в благоустройство 330 миллионов рублей.

В столице в 2023 году благоустроят около 2,2 тысячи объектов. В порядок приведут улицы, переулки, набережные, дворы и скверы, небольшие парки, территории образовательных учреждений.

Благоустройство пройдет в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка в Южном административном округе. Там появится комфортное пространство для прогулок и занятий спортом. Специалисты оборудуют экологическую тропу и соединят ее с другими пешеходными маршрутами.

В районе Марьино пройдет благоустройство 16 прудов-регуляторов. Там создадут зоны тихого отдыха, обустроят прогулочные маршруты, установят детские площадки и организуют места для йоги и оздоровительной гимнастики.

Продолжается создание парка “Яуза” на северо-востоке Москвы. Он станет самым протяженным в Европе. В 2023 году благоустроят участки вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда, приведут в порядок территории в парке “Ростокинский акведук” и в пойме вдоль улицы Сельскохозяйственная. Все работы завершат до 2026 года.

В 2022 году в Москве благоустроили три тысячи объектов. Большая часть работ ведется в рамках программы “Мой район” – на нее приходится 90% объектов. Кроме того, в столице в девять раз сократилось количество памятников в неудовлетворительном состоянии.


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