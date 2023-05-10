 

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон

10.05.2023, 15:50, Новости дня
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Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года, не дожив нескольких недель до своего 76 дня рождения. Последние дни жизни звезда фильмов “Собачье сердце”, “Небеса обетованные”, “Тени исчезают в полдень” провела в больничной палате, где боролась с коронавирусной инфекцией. Врачи делали все, чтобы помочь артистке, но ее организм не справился с нагрузкой. Известно, что у Нины Ивановны давно наблюдались проблемы с сердцем она пережила инсульт.

Прощание проходило в фойе Дома актера. Возле гроба стояла стояла черная горя дочь – 45-летняя Олеся Рудакова с 13-летним сыном Костей. У наследницы в руках был молитвослов, она молча смотрела на домовину и гладила ее рукой… А на гражданской панихиде слова о покойной тогда сказали актеры Борис Галкин, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и Карина Мишулина.

Похоронили актрису на престижном Троекуровском кладбище. Но, судя по запущенной могиле, к Руслановой давно никто не ходит. Выгоревшие на солнце пластиковые венки, облупившийся от осадков крест и ни одного живого цветочка – сюда явно заросли стежки-дорожки и никто. Про то, чтобы поставить приличный памятник, кажется, никто и не думает – а ведь с момента кончины знаменитой актрисы прошло уже полтора года и монументами обзавелись даже те ее коллеги, которые ушли из жизни много позже….


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