Скандалы: Goldman Sachs закрывает глаза

Банк выплатит $215 млн по делу о дискриминации сотрудниц

Банк Goldman Sachs согласился выплатить $215 млн за урегулирование коллективного иска о дискриминации в отношении женщин. Около 2800 бывших и действующих сотрудниц, включая топ-менеджмент, обвинили банк в систематической недоплате и препятствии карьерному росту. Подобное отношение сильно разнится с обещаниями банка разнообразить состав сотрудников. Хоть женщины в прошлом году и составляли 29% партнеров банка, маловероятно, что кто-то из них получит повышение.

Это дело стало одним из наиболее громких процессов, связанных с возможной дискриминацией в отношении женщин на Уолл-стрит, пишет Reuters. Первой пожаловавшейся на банк стала выпускница MIT Кристина Чен-Остер, которая пришла на работу в Goldman Sachs еще в 90-х. В 2005-м она пожаловалась на дискриминацию в Комиссию по обеспечению равных возможностях при трудоустройстве (EEOC), а в 2010-м подала на банк в суд.

К ней в итоге присоединились около 2800 женщин. Среди них бывшие и действующие сотрудницы, в том числе вице-президенты разных подразделений банка. Все они обвинили Goldman Sachs в систематической недоплате и занижении их достижений при оценке эффективности — это препятствовало карьерному росту.

Банк пытался перевести иски о дискриминации в арбитражный суд, где их рассмотрение прошло бы более закрыто. И в ряде случаев это было успешно, пишет Bloomberg.

Больше трети из $215 млн пойдут на оплату судебных издержек. Сам Goldman Sachs планирует нанять независимого эксперта, который в течение трех лет изучит процессы оценки эффективности и повышений, говорится в заявлении. Bloomberg добавляет, что стороны еще на прошлой неделе успели достичь соглашения до суда, который запланирован на следующий месяц.

В течение последних лет банк обещал разнообразить состав своих сотрудников. В 2022-м женщины составляли 29% партнеров банка. Но они все еще остаются маловероятными претендентами на повышение, отмечает Bloomberg.

Обратная сторона медали

В прошлом году еще одна экс-сотрудница Goldman Sachs, Джейми Фиоре Хиггинс, опубликовала мемуары о своих 17 годах работы в банке. В книге она утверждала, что в течение всего времени страдала от издевательств, дискриминации и манипуляций.

По ее словам, в банке процветала культура по «преследованию и запугиванию женщин и цветных людей». «В Goldman Sachs секс продвинет вас дальше, чем диплом Лиги плюща (ассоциации восьми самых престижных университетов США — прим.ред.)», — пишет в своей книге Хиггинс.

Своеобразно в банке подходили и к критике. Хиггинс утверждает, что однажды один из ее подчиненных схватил ее за горло, приподняв над землей, — и все из-за решения, «которое ему не понравилось». Начальник Хиггинс отказался увольнять этого сотрудника, поскольку тот «отлично играл в гольф».

«Это означало, что жалоба в отдел кадров, скорее всего, приведет к негативным последствиям», — объясняла бывшая сотрудница. На момент работы в банке она воспринимала высокую зарплату «наградой за чрезмерное терпение» — «просто большая куча денег на замалчивание».

Первые странности, по словам Хиггинс, начались еще в первый ее рабочий день в 1998 году, когда во время обеда по случаю официального введения в должность ей предложили кокаин. С годами лучше не стало — трейдеры-мужчины публично оценивали формы сотрудниц, оскорбляли представителей ЛГБТ по дороге на обязательные тренинги по повышению осведомленности по проблемам сексуальных меньшинств. «Загородные клубы, модные рестораны, бродвейские шоу, принцип невмешательства, случайный секс друг с другом, кокаин — этот странный мир, который, казалось, живет по другим правилам», — отмечала в своей книге Хиггинс.

Женщины за скобками

Дискриминация в отношении женщин все еще серьезная проблема не только в периметре Goldman Sachs, но и других сфер бизнеса. Показательным стал 2022 год, когда минимум пять крупных компаний попали в большие скандалы по дискриминации.

Например, Google договорился выплатить $118 млн, чтобы урегулировать иск сотрудниц в вопросе зарплаты и повышений. Женщины еще в 2017-м подали к корпорации иск, в котором утверждали, что Google назначил их на менее высокие должности по сравнению с коллегами-мужчинами с тем же опытом, в результате чего они получали меньшую зарплату, а также отказывал им в просьбах о повышении или переходе в другие команды. Речь идет о порядке 15,5 тыс. сотрудниц, работавших в Google в Калифорнии на 236 различных должностях после сентября 2013 года.

Суд Сан-Франциско с прошлого года изучает иск, поданный во время ноябрьских увольнений в Twitter, которые привели к уходу 50% сотрудников, при этом компания «непропорционально нацеливалась на женщин». Подавшие иск бывшие сотрудницы отмечают, что чаще увольняли женщин, занимающих должности инженеров: 63% сотрудниц по сравнению с 48% сотрудников.

В самом начале 2022-го игровая компания Activision Blizzard уволила уже 37 сотрудников и наказала еще около 40 в качестве реакции на обвинения в многочисленных случаях сексуальных домогательств и дискриминации женщин. Источники The Wall Street Journal утверждали, что в отчете, собранном в рамках внутреннего расследования компании, говорится о 700 сообщениях сотрудников о неподобающем поведении и других нарушениях.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”