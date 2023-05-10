 

Губернатор Челябинской области вводит санкции против Сета Макфарлейна

10.05.2023, 15:33, Разное
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что вводит региональные санкции против американского сценариста Сета Макфарлейна. Ознакомившись с новыми выпусками мультсериала «Гриффины», он заявил о спланированной информационной диверсии против региона.

Текслер не стеснялся в выражениях и назвал сценарий новых серий «чушью собачьей».

«В Челябинске никто не ходит с такими чёлками. И я вовсе не похож на Питера Гриффина», – сказал он на экстренном заседании регионального штаба по вопросам гражданской обороны.

Отныне Макфарлейну запрещён вход во все государственные бюджетные учреждения на территории Челябинской области. Он также не сможет воспользоваться региональными льготами при проезде в общественном транспорте, а в музее истории города Челябинска его фотографию повесили на доске позора наравне с прогульщиками субботников и иноагентами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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