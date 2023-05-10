Оборки, два принта и пайетки: самые простые модели мини-юбок и с чем их лучше сочетать

Мини-юбки – это один из хитов весенне-летнего сезона. Однако распространенным является мнение, что носить их предпочтительно лишь в неофициальной обстановке. Но стилисты с ним не согласны. Они считают, что нужно лишь грамотно составить комплект, и тогда ее можно надевать, что называется, и в пир, и в мир. Вот самые простые варианты мини-юбок и указание на то, с чем сочетать их лучше всего.

Классика среди классики

Твидовая ткань – это классика, введенная в моду Коко Шанель благодаря ее знаменитым костюмам. Мини-юбка из твида отлично подходит для случаев, когда мы хотим создать элегантный образ. Если сочетать ее с белой рубашкой, красной сумочкой (для придания яркости) и туфлями на каблуке, получится универсальный комплект.

Легкая белая юбка

Если вы хотите выглядеть модно, но при этом чувствовать себя максимально комфортно, наденьте белую легкую юбку с пуловером-поло в полоску в сочетании с несколькими ожерельями, желтой сумочкой, солнцезащитными очками, балетками и белыми носками.

Ставка на цвет

Одной из модных тенденций весны-лета 2023 г. является яркая одежда. Чтобы быть в тренде, наденьте льняную юбку оранжевого цвета в сочетании с топом, сумочкой и туфлями на шпильке белого цвета.

Для особых случаев

Кружево и пайетки – это элементы костюма, которые подходят для торжественной обстановки. Однако сегодня мода диктует нам использовать их и в повседневной жизни. Образ, представленный на фото, характеризуется как тотал-лук. Все его составляющие белого цвета. В него включены юбка и блузка, расшитые кружевом, бисером и блестками, клатч и остроносые туфли. Это наряд для особых случаев.

В прохладные дни

В прохладную погоду подходящим будет комплект из металлизированной ткани. Он состоит из мини-юбки и плаща золотистого цвета и будет хорошо смотреться в сочетании с черными топом, сапогами и сумочкой.

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Смешивание принтов

Чтобы избавиться от однообразия, можно в одной мини-юбке объединить сразу два принта. Это могут быть, например, полоска и клетка или два разных вида клетки. Такую юбку нужно сочетать с однотонным верхом.

Мини-юбка в комплекте

Еще одним элегантным вариантом для особых случаях является ношение мини-юбки в комплекте. Например, такой комплект может состоять из самой юбки, кроп-топа и жакета в стиле оверсайз.

Джинсовый вариант

В наши дни наиболее популярным вариантом является джинсовая мини-юбка. В нежаркую погоду стилисты предлагают сочетать ее с топом с высоким воротом, ботинками до середины икры, длинным ожерельем и солнцезащитными очками. Если же на улице жарко, наденьте футболку и сандалии.

Юбка в складку

Юбку в складку хорошо сочетать с укороченной рубашкой, длинным плащом, сумочкой, солнцезащитными очками и мокасинами с белыми носками. Такой вариант будет палочкой-выручалочкой в дождливый день.