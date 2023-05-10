Поддерживает здоровую функцию клеток: польза глутатиона для кожи

Если вы находитесь в поиске средства с антиоксидантами в составе для кожи, обратите внимание на глутатион. Он представляет собой естественный антиоксидант, который присутствует в нашем организме, а также пептид. Состоящий из трех аминокислот, включая глицин, глутаминовую и цистеиновую кислоты, глутатион обладает целым рядом антивозрастных эффектов.

Он защищает кожу от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами, который приводит к видимым признакам старения, а также уменьшает воспаление и способствует заживлению. Считается, что снижение уровня глутатиона в организме ускоряет проявление внешних признаков старения. Чем еще он так полезен?

Польза глутатиона для кожи

Глутатион помогает добиться более здоровой и гладкой кожи, защищая ее от вредных факторов окружающей среды, таких как загрязнение, УФ-излучение и сигаретный дым. Он также поддерживает здоровую функцию клеток и замедляет образование морщин.

Глутатион является отличной профилактикой преждевременного старения, помогает осветлить и выровнять тон кожи за счет снижения выработки меланина. По этой причине глутатион является настоящей панацеей для людей с гиперпигментацией, а также для тех, у кого проблемы с акне и рубцами из-за его противовоспалительного и заживляющего действия.

Многочисленные исследования показали, что нанесение на кожу крема с глутатионом с концентрацией 2% дважды в день в течение 10 недель снижает индекс меланина на пигментных пятнах.

Эффективен ли глутатион при морщинах

По словам специалистов, поскольку глутатион – это естественный детоксикант, он улучшает здоровье клеток организма и помогает остановить старение. Но в отличие от ретинола, который нацелен на видимые морщины, глутатион усердно работает, чтобы предотвратить их появление. Подобно мелатонину, глутатион защищает кожу от окислительного повреждения, которое приводит к появлению морщин, что делает его отличным средством против старения кожи.

Как его правильно использовать

Глутатион хорошо переносится всеми типами кожи и может быть безопасным для ежедневного использования. Поскольку глутатион — это вещество, которое естественным образом содержится в нашей коже, маловероятно, что у вас возникнет аллергическая реакция при использовании этого продукта. Его можно использовать местно или принимать внутрь. В некоторых случаях и только под контролем медицинских работников глутатион вводится в организм в виде капельницы.

Однако, если у вас есть определенные проблемы с кожей (гиперпигментация или меланодермия), вы беременны или кормите грудью, лучше использовать продукты для местного применения. Так вы сможете нанести средство непосредственно на нужную область. Глутатион хорошо сочетается с другими осветляющими ингредиентами, такими как витамин С, арбутин или азелаиновая кислота. Но все же не стесняйтесь обращаться к врачу, если у вас есть вопросы.

Продолжительность применения

Невозможно точно ответить на этот вопрос. Но, как уже было отмечено выше, при условии ежедневного использования первые положительные результаты можно заметить уже через 10 недель. Вам потребовались годы, чтобы накопить проблемы на коже, поэтому наберитесь терпения, чтобы уменьшить их выраженность.

Конечно, ни один одно средство для осветления кожи не будет эффективным без дополнительно применения солнцезащитного крема с рейтингом SPF 30 или выше для поддержания результатов.

Можно ли наносить средство ежедневно

Да, дерматологи даже рекомендуют повторять процедуру ежедневно. На самом деле лучший способ получить желаемые результаты — использовать средство для ухода за кожей с глутатионом дважды в сутки. Хотя вы не добьетесь улучшений только за одну ночь, продолжая использовать его, вы со временем обнаружите все преимущества глутатиона.