Apple разработала самый большой iPhone в истории

Смартфоны Apple 2024 года, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, будут иметь экраны размером 6,3 дюйма и 6,9 дюйма по диагонали соответственно. Росс Янг, аналитик и основатель компании Display Supply Chain Consultants, рассказал об этом на своей странице в Twitter.Янг заявил, что параметры экрана являются приблизительными.

Эксперт Янг пообещал, что раскроет точные цифры во время Display Week, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Янг обсудит соотношение сторон новых экранов. В последние несколько лет версии Pro Max и Pro имели экраны размером 6,2 и 6,7 дюйма. iPhone 2024 года станет самым большим смартфоном компании Apples, если Янг прав, и iPhone 16 Pro Max действительно получит матрицу размером 6,9 дюйма. Скорее всего, Apple снимет с производства планшеты iPad Mini, поскольку все они имеют схожие 7-дюймовые экраны.

Осенью 2024 года Apple представит iPhone 16 Pro Max и 16 Pro. iPhone 16 Pro и Pro Max будут представлены осенью 2024 года.