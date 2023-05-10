 

Huawei P60 Pro побил все рекорды в тесте камеры и обошел iPhone 14 Pro

10.05.2023, 14:45, Разное
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Компания Huawei официально представила свой смартфон P60 Pro в Европе. Портал DxOMark опубликовал углубленный анализ системы камеры этой новинки и поставил ее на первое место среди камерофонов.

Сообщается, что Huawei P60 Pro достиг нового рекорда по производительности ультраширокоугольной камеры и телеобъективов. Эксперты DxOMark также похвалили это устройство за отличную стабилизацию изображения и высокий уровень детализации. Его также похвалили за отличные результаты при съемке в условиях низкой освещенности, а также за хорошую макросъемку.

DxOMark присудил Huawei P60 Pro 156 баллов DxOMark, опередив Honor Magic5 Pro (146) и Oppo Find X6 (140), и обеспечив ему первое место в рейтинге “королей мобильной фотографии”. iPhone 14 Pro Max занимает лишь восьмое место (146 баллов), а Samsung Galaxy S23 Ultra – четырнадцатое (140 баллов).


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