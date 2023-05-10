 

Спрос на игровые приставки в России вырос в два раза, сообщает “Коммерсантъ”

10.05.2023, 14:45, Разное
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Газета “Коммерсантъ” со ссылкой на статистику магазинов электроники и рынка показала, что в первом квартале этого года спрос на игровые приставки в РФ удвоился.

Индустрия игровых приставок постепенно начала восстанавливаться после резкого падения, которое произошло в 2022 году, когда рынок сократился на 30 процентов в денежном выражении из-за ухода многих иностранных компаний. Ozon сообщает, что в первом квартале 2023 года продажи приставок PlayStation, Xbox и Nintendo выросли в 2,8 раза. Средняя цена также увеличилась на 24%. Компания “М.Видео-Эльдорадо” также отметила рост продаж в этой категории и объяснила его появлением в магазинах новых востребованных продуктов, таких как PlayStation VR2.

Василий Овчинников является директором Организации по развитию индустрии видеоигр. По его словам, такое восстановление и рост игровых консолей обусловлены корректировкой поставок техники по параллельному импорту. Свою лепту внесло и органичное снижение цен на консоли нового поколения, связанное с их выходом на рынок более двух лет назад.


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