 

Алина Кабаева выступила с якобы важным обращением к нации

10.05.2023, 14:35, Разное
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Жизнь спортсменки Алины Кабаевой словно тайна за семью печатями редко становится достоянием общественности, а каждое ее появление на людях вмиг превращается в сенсацию. Это и неудивительно, ведь вокруг личной жизни Алины Кабаевой давно ходит много противоречивых слухов.

Кабаева давно стала не только спортсменкой для России, но и воплощением справедливости, интеллигентности и женственности. Юные подопечные Кабаевой мечтают быть похожей на нее и всеми силами пытаются подражать ее манере держаться на публике. Помимо спорта Кабаева занимается общественной работой, а к ее заявлениям прислушиваются, ищут в них особый тайный смысл.

В день 78-й годовщины Великой Победы Алина Кабаева выступила с важным обращением ко всей российской нации. Спортсменка заявила, что День Победы для России священный день. В своем аккаунте Алина Кабаева рассказала о дедушке, который помогал блокадникам в Ленинграде всеми силами. По так называемой Дороге жизни дед Кабаевой возил продукты в блокадный город.

“Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны”, – написала Алина Кабаева в своей соцсети.

Судя по всему, этот рассказ трогает Кабаеву до глубины души. Поклонники уверены, что говоря о такой истории своей семьи, спортсменка едва сдерживает слезы.


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