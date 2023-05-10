Более 400 жителей ЮВАО начали переселение по программе реновации

Квартиры в новостройках по программе реновации начали получать более 400 жителей районов Кузьминки и Выхино-Жулебино. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Город оказывает содействие переселенцам. Для жителей района Выхино-Жулебино работает центр информирования по адресу: улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпус 3. В Кузьминках центр расположен в новостройке по адресу: Зеленодольская улица, дом 28 а.

“Специалисты проконсультируют граждан, как правильно оформить необходимые документы и комфортно переехать в новую квартиру”, – отметил руководитель департамента.

Переселенцам предоставляют бесплатную помощь с переездом. Достаточно подать заявку на официальном портале мэра и правительства столицы. Москвичи уже приступили к осмотру квартир в новостройках.

Дома для переселенцев построены по индивидуальным проектам. Вход в здание расположен на уровне земли, что удобно для маломобильных жителей: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками.

Первые этажи отведены под коммерческую недвижимость. Они предназначены для магазинов, парикмахерских, ателье и других сервисов.

Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки, установили лавочки и современные фонари. Проведено озеленение, высажены цветы, разбиты газоны.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о включении в программу реновации еще 12 адресов в девяти районах Москвы. Застройка этих участков позволит расселить 37 ветхих домов и обеспечить современным жильем 6,7 тысячи москвичей.

С начала действия программы для переселенцев возвели 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. За первые четыре месяца 2023 года построено более 4,5 тысячи квартир. В новые дома переезжают 114 тысяч москвичей.

В программу реновации включено 5175 зданий. Это устаревшие морально и физически дома, большая часть из которых построена более 50 лет назад.

Участники программы получают просторные квартиры с полной отделкой. Им достаточно перевезти вещи. Москвичи остаются в пределах своего района и продолжают пользоваться теми же социальными и транспортными объектами, местами отдыха и торговыми центрами.