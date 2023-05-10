Скандалы: Пламя из тени

«Чёрные» лесорубы жгут Россию

Грандиозный пожар в посёлке Сосьва Свердловской области полыхал с 25 по 27 апреля. В результате погибли 2 человека, сгорели 116 домов. Местные говорят, что огонь пришёл в посёлок из промзоны, в которой с утра до ночи работают пилорамы. По горячим следам уже задержан управляющий одной из пилорам – 29-летний Газанфар Мамедов. На этой же пилораме бухгалтером работала его сестра Самила Мамедова, а хозяином микропредприятия СМИ называют их отца Нигита Мамедова. Сами они отрицают свою причастность к возникновению пожара, переводя стрелки на соседа – пилораму ИП Дитковский.

Интересно здесь вот что. Газанфар Мамедов утверждает, что имеет договоры с одной из местных котельных на утилизацию отходов и его пилорама ничего не жжёт. В этой связи интересно, на кого оформлены договоры. «Наша Версия» изучила базы данных ИП и юрлиц, и вот что выяснилось. Никто из названых членов семьи Мамедовых не засветился в реестрах ИП или учредителей ООО. Правда, есть в посёлке Сосьва некто Фахраддин Мамедов. Он учреждал два юрлица для оптовой торговли лесоматериалами – ООО «Уралпромбаза» и ООО «Уралпромбаза-С». Вот только оба они были ликвидированы в 2017 году. Получается, последние несколько лет пилорама работала «под чёрным флагом»? По Сети разошлось видео, которое Газанфар Мамедов успел записать до задержания. Из него ясно, что до 2020 года он работал в силовых структурах, затем стал управлять пилорамой. Если так, то можно предположить, по какой причине к его предприятию не возникало вопросов со стороны проверяющих – старые связи вполне могли помочь в этом.

Видимо, не случайно следствие первым делом задержало сотрудника муниципалитета, отвечающего за пожарную безопасность. Хотя, если пилорама Мамедовых действительно работала «вчёрную», то хороший адвокат легко обоснует невиновность задержанного. Формально у него просто не было законных оснований ходить с проверками к Мамедовым: нет юрлица – нет проверок. Зато в этой истории есть о чём спросить главу посёлка Геннадия Макарова. Похоже, он сам это почувствовал и в начале мая написал заявление об отставке.

У губернатора Куйвашева не подгорает

Макаров может стать тем стрелочником, на которого в итоге региональные власти повесят всех собак по поводу пожара. Если не в уголовном, то в политическом смысле. Хотя на самом деле проблема шире и имеет как минимум межрегиональный масштаб. Работа лесной отрасли в Свердловской области, где с 2012 года губернаторствует Евгений Куйвашев, давно вызывает вопросы. Один из них – засилье «чёрных» предпринимателей.

Пожар на полулегальной пилораме – вполне рядовое событие для Свердловской области, случай в Сосьве получил медийный резонанс из-за жертв и большого масштаба разрушений. Хотя в регионе уже случались грандиозные пожары, произошедшие по той же схеме. К примеру, в мае 2021 года пожарные всю ночь работали на улице Учителей областного центра Екатеринбурга, где горела пилорама и склады стройматериалов. Пострадало 16 построек, в том числе 10 жилых домов, люди лишились крова. Известно, что пострадавшие собирались взыскивать ущерб с владельцев пилорамы. Да вот беда: юрлицо «Снабстройлес», от имени которого на пилораме выдавали чеки покупателям, оказалось давно ликвидированным.

Так чрезвычайные ситуации помогают вскрыть неудобную для региональных властей картину: заготовка леса, его переработка и продажа часто идёт «под чёрным флагом». Иногда это оборачивается не только ущербом природе и госбюджету, но и человеческими жертвами.

Впрочем, граница между легальным и нелегальным бизнесом в лесу, как видно, очень размыта. Года три назад «Наша Версия» писала о том, как ООО «Красноярский центр строительства» в Красноярском крае рубило лес в статусе исполнителя приоритетного инвестпроекта. Для этого в тайге был создан закрытый от посторонних глаз участок, куда не пускали даже журналистов.

Приоритетные проекты

Схема с приоритетным инвестпроектом, похоже, весьма популярна в отрасли. Несколько лет назад такой же статус получила промплощадка ООО «Сосьва-Лес». Предполагалось, что компания, учреждённая бывшим директором Сосьвинского деревообрабатывающего комбината Рустамом Джавадовым, на заёмные 500 млн рублей модернизирует лесоперерабатывающее производство. Под это дело региональные власти выделили компании на льготных условиях без конкурса дополнительную сырьевую базу. Однако в 2020 году работников «Сосьва-Лес» уличили в незаконной рубке, рассказывало издание Octagon. Руководство компании заявило, что деревья были срублены по ошибке, а проверяющие были к ним слишком строги. В общем, дело замяли и уголовных последствий не было.

Примечательно, что прошлой весной ООО «Сосьва-Лес» опять попало в скандал. Вместе с ООО «Капитал-Строй» и ООО «Таёжное» его уличили в вывозе древесных отходов на берега реки Сосьвы. «По результатам совещания принято решение, что отходы лесопереработки из водоохранной зоны реки Сосьвы до 1 мая будут вывезены под руководством главы Сосьвинского городского округа силами лесопереработчиков», – рапортовали тогда местные СМИ. Было это прошлой весной. Но, как видно, проблемой безопасности лесозаготовок так никто всерьёз и не занялся. Даже обласканные властью легальные компании рубят деревья «вчёрную» и повсюду разбрасывают мусор. К слову, сами же от этого и страдают. Известно, что при пожаре в Сосьве сгорела одна из производственных площадок ООО «Сосьва-Лес». Ущерб составил около 25 млн рублей.

Уже гибли люди, горели дома, уничтожалось оборудование… Что ещё должно произойти, чтобы власти и лесозаготовители наконец навели порядок в отрасли и относились бережно к лесу, как к живому, так и к срубленному?

Кстати

Сезон лесных пожаров уже в разгаре. К пятнице 5 мая в российских регионах полыхали 86 очагов. 12 из них – в Приамурье. На прошлой неделе в Тюменской области сгорело село Успенка – десятки домов. Жителей и пациентов ПНД успели эвакуировать. Погибли сельхозживотные. Местные власти ищут поджигателей леса.

Последняя неделя апреля наиболее «горячей» выдалась в Курганской области. Сгорело около сотни домов в нескольких населённых пунктах, пострадали промпредприятия. Жительница села Логоушки погибла, вернувшись в горевший дом за документами.

В Сети появились слухи, что около десятка политологов и пиарщиков из Москвы получили заказ от подрядчиков, близких к губернаторам Курганской и Свердловской областей. Поставлена задача обелить губернаторов в глазах начальства и населения в контексте лесных пожаров. Главная цель – убедить общественность в том, что леса поджигают агенты украинских спецслужб. Тем самым отведя вопросы о том, куда делись деньги, выделяемые на профилактику и тушение лесных пожаров. Говорят, что курганский губернатор Вадим Шумков может потратить на услуги пиарщиков около 45 млн рублей, а глава Свердловской области Евгений Куйвашев – более 100 миллионов.

Тем временем

Похоже, в Москве тоже перестают доверять регионалам в теме охраны лесов. По оценкам правительства, ежегодно в России незаконно вырубается 10–30 млн кубометров промышленного леса на 20–60 млрд рублей, который нигде не учитывается. Примерно десятую часть такого леса рубят совершенно «вчёрную», без всяких документов. Остальные 9 из 10 незаконно вырубленных деревьев уничтожаются по подложным документам. Например, под видом санитарной вырубки. Именно такие эпизоды удобно «маскировать» пожарами.

Чтобы как-то изменить ситуацию, правительство собирается забрать функцию контроля над лесами у регионов и передать Федеральному агентству лесного хозяйства. Услуги таких контролёров обойдутся бюджету около 5 млрд в год. Сумма была озвучена в правительстве ещё в прошлом году. Судя по тому, что о решении не сообщалось, её посчитали неподъёмной.

Зато на днях МЧС предложило не тратиться на профилактику пожаров, а зарабатывать на них. Там хотят штрафовать за возникновение пожара собственника земли, а не виновника пожара. Хотя ещё в 2022 году выходило определение Верховного суда. В нём сказано: «…собственник не должен возмещать ущерб, если пожар произошёл по вине иного лица, с которым он не совершал никаких совместных действий». Окажется ли желание пополнить бюджет мощнее юридических тонкостей?

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Наша Версия”