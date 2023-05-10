ЧВК «Вагнер» действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов — Пригожин

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал желание короля Великобритании Карла III присвоить российскому подразделению статус террористической организации.

Необходимо для начала определить, в результате чего группу людей могут отнести к этой категории, на основании каких критериев. Согласно распространенным источникам, терроризм является насильственным способом давления на политических оппонентов с целью достижения своих результатов, подчеркнул Пригожин.

Например, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) взрывало все по всему миру, чтобы от них отстали, и они начали строить свое государство на территории Сирии и Ирака. В нем они могли бы выстраивать свои порядки путем физического воздействия на людей, пояснил глава ЧВК «Вагнер».

«ЧВК «Вагнер» свои законы в государствах не диктует, а живет по существующим законам этих государств, и действует в интересах, как я уже много раз повторял, официальных правительств, спасая людей от террористов. ЧВК «Вагнер» находится на территории РФ и является абсолютно легальными гражданами РФ. На территории Донбасса воюет против Украины, точно так же, как и все российские военнослужащие. Возможно, в ряде случаев, более эффективно», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель ЧВК «Вагнер» потребовал от всех, кто хочет приравнять бойцов формирования к террористам, дать хоть какие-то обоснования. Причина, почему иностранцы не приводят никаких аргументов заключается в том, что они просто струсили перед «оркестром», заключил Евгений Пригожин.