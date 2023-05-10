Цвета в одежде, которые стоит использовать осторожнее (по разным причинам)

Цвет одежды, которую мы выбираем, многое говори о личном вкусе и индивидуальности ее владелицы. Это невербальный сигнал, который мы посылаем другим людям и хотят они или нет, но начинают воспринимать нас в соответствии с его расшифровкой. Совершенно очевидно, что к людям в обществе относятся по-разному в зависимости от того, как они выглядят. Мы не можем выбираем свой пол или рост, но когда дело доходит до одежды, только вы решаете, что будете носить. Выбираем вещи вдумчиво.

Избегайте разноцветных вещей, если хотите быть менее заметным

Всякий раз, когда вы надеваете наряд, сочетающий разные цвета радуги, вы, несомненно, привлекаете внимание других людей. Если ваша цель в жизни – быть незаметным, разноцветная одежда – одна из первых вещей, которые вы должны убрать из своего шкафа.

Иногда всем хочется иметь возможность посетить кафе или какое-то общественное мероприятие, но чтобы никто не подходил к нам с разговорами. Для таких целей точно не нужны разноцветные вещи, ведь в таком наряде вы будете производить впечатление человека, к которому легко подойти.

Откажитесь от нейтральных тонов, если хотите выделиться в толпе

Если одна из ваших целей – выделиться в любой толпе, то в ваших же интересах перестать носить одежду нейтральных тонов. Наиболее распространенными среди них являются коричневый, бежевый и серый. Нейтральные тона красивы, просто они не работают в вашу пользу, когда нужно заявить о себе. В остальном, одежда пастельных тонов делает женщин привлекательными.

Не носите белое, если есть риск посадить пятно

Есть что-то такое свежее и чистое в ношении такого цвета, как белый. Носить белое рискованно, потому что, если вы дотронетесь до грязной поверхности или даже случайно коснетесь пыльной поверхности, одежда потеряет свежесть. Что еще хуже, довольно сложно вывести неприятное пятно с белой одежды. Поэтому носите ее если вы уверены, что в помещении чисто, а если планируется прогулка или вы идете в гости в семью, где есть дети – откажитесь от такой идеи.

Избегайте ношения черного, если надеетесь привлечь удачу

Черные вещи – невероятно стильные, шикарные и элегантные. Кроме того, черный цвет, как известно, вытягивает силуэт и помогает выглядеть стройнее. Он эстетически хорошо сочетается практически с любым другим цветом, который может быть у вас в шкафу. Модельеры могут рассчитывать на то, что черный цвет станет основой для многих их творческих идей. Несмотря на популярность черного цвета, это не тот цвет, который привлекает удачу. Если вы в настоящее время находитесь в духовном путешествии и заинтересованы в привлечении таких вещей, как дружба и счастье, то выбирайте другие варианты.

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Отказывайтесь от фиолетового, если не хотите, чтобы вас назначили на руководящую роль

Если мысли о том, чтобы возглавить компанию приносят дискомфорт, то не стоит носить пурпурные вещи. Фиолетовый – это цвет, который веками был тесно связан с королевской семьей. Начиная с древнего мира, фиолетовый цвет был связан с королями и королевами, которые правили миллионами подданных. Причина в том, что ткани, сшитые в этом цвете, были тогда невероятно дорогими. Фиолетовый краситель изначально получали из улиток, и в те дни его было трудно достать. Даже сейчас символика власти и богатства, стоящая за этими оттенками, все еще жива.

Избегайте ношения синего, если вы общительный человек

Для экстравертов синий цвет – не самый идеальный вариант. Он невероятно успокаивающий и красивый и считается самым скромным цветом радуги. Синий символизирует мягкость, спокойствие. Представьте пустое голубое небо над вами без единого рассеянного белого облачка, тихий голубой пруд, где поблизости нет ни птицы, ни рыбы, которые могли бы произвести шум. Этих образов должно быть достаточно, чтобы погрузить вас в абсолютно безмятежное ментальное пространство и насладиться моментом осознанности и покоя. Если вы относитесь к типу общительных людей, которые не хотят казаться сдержанными и робкими, возможно, вам стоит перестать часто носить синий цвет.

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Старайтесь не носить зеленое, если вы суеверны

Зеленый цвет тесно связан с некоторыми крайне негативными суевериями. Одно суеверие гласит, что ношение зеленого приведет вас к тому, что ваша вторая половинка вам изменит. Другое суеверие утверждает, что ношение зеленого цвета приведет к тому, что вы потерпите неудачу во время выступлений на сцене. Худшее из всех суеверий утверждает, что зеленый цвет потенциально может привести к большему количеству автомобильных аварий. Если эти суеверия заставляют вас чувствовать себя некомфортно, нет ничего плохого в том, чтобы выбросить зеленую одежду.

Желтое – не ваш выбор, если вы готовы встретить свою вторую половинку

Если вы готовы встретить свою вторую половинку прямо сейчас, желтый цвет должен быть последним вариантом. Хотя это яркий, радостный и бодрящий цвет, он не идеален в мире знакомств. Люди, которые жаждут найти свою вторую половинку, часто готовы экспериментировать, чтобы ускорить процесс, в том числе и с нарядами. Желтый – дружелюбный цвет, и в этом-то и заключается проблема. Вы не хотите, чтобы вас воспринимали как друга? Тогда сразу меняйте наряд.

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Избегайте оранжевого, если не хотите, чтобы вас назвали безвкусной

Оранжевый очень сложно сочетать с большинством других цветов радуги. Вы можете подумать, что хороший вариант сочетать оранжевый с черным, но такая броская комбинация хороша только для Хэллоуина. Вы можете перестраховаться, выбросив всю оранжевую одежду, которая в данный момент есть в вашем шкафу. Если вы твердо намерены сохранить в своем гардеробе цвета, напоминающие вам об осеннем сезоне, вы можете легко выбрать вместо них оттенки фиолетового, красного или бирюзового.

Заключение

Таким же образом, оказывается, что ношение одежды разных цветов накладывает свой отпечаток на то, как нас воспринимают другие люди. И нет цвета хорошего или плохого, все зависит от того, куда и с какой целью вы собираетесь пойти. Когда собираетесь куда-то, подумайте, какое впечатление хотите произвести и какую память оставить. И еще важный момент. Наши собеседники отмечают цвет не зависимо от того, надет ли на нас монохромный наряд или есть небольшая деталь нужного оттенка. Этим можно пользоваться, надевая платки разных цветов, для формирования нужного впечатления.