Женские босоножки на каблуке: тренды летней обуви, в которые можно инвестировать

Несмотря на то что спортивная обувь и лоферы очень удобны, однако скоро наступит время, когда нужно будет надеть красивое летнее платье с элегантными туфлями на высоких каблуках.

Есть множество различных вариантов босоножек, которые идеально подойдут для создания стильного образа. Такая летняя обувь хорошо смотрится с любым нарядом. Вот несколько отличных ключевых образов на лето.

Тренды на лето 2023 года

Низкий, высокий каблук, танкетка, платформа и множество различных цветов и материалов – есть самые различные варианты босоножек, которые помогут сделать образ фантастическим.

Все, что вам нужно сделать, – это выбрать идеальную пару к красивому летнему платью, шортам или широким брюкам.

Босоножки на платформе и каблуках

Босоножки на платформе и каблуках пользовались большой популярностью в 2022 году. Сейчас этот тренд все еще набирает обороты и точно никуда не денется в ближайшее время.

Такие босоножки идеально сочетаются с коротким летним платьем или атласными шортами и станут настоящим фаворитом в этом этом году.

Босоножки на каблуке

Босоножки с ремешком на пятке идеально вписываются в эстетику элегантного стиля преппи, который в последнее время снова стал очень популярным.

Можно сочетать такую обувь с эффектным костюмом, состоящим из блейзера и шорт. Стоит выбрать пару кожаных босоножек с ремешками, чтобы быть еще более элегантной и шикарной.

Босоножки-подушки на каблуке

Стеганые босоножки станут отличным решением для лета. Сандалии-подушки очень удобны, и в них очень комфортно ходить в течение целого дня.

Помимо того что они такие мягкие и уютные, они еще и очень красивые и оригинальные. Стоит выбрать модель на каблуке, чтобы носить ее в самых разных случаях!

С ремнями вокруг лодыжки

Пара босоножек на каблуке с тонкими ремешками, обхватывающими лодыжку, поможет сделать образ женственным.

Можно выбрать модель с несколькими ремешками яркого цвета, чтобы создать еще более впечатляющий современный образ. Отлично смотрится с платьем до колен или мини-юбкой.

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Серебристые босоножки на каблуке

Серебристые босоножки на низком или высоком каблуке станут отличным вариантом для лета.

Это позволит быть в центре внимания. Можно сочетать их с однотонными нарядами, чтобы босоножки просто сияли.

Вьетнамки на каблуке

Шлепанцы на каблуке — один из самых модных трендов в этом сезоне. Это универсальная обувь. Она поможет создать элегантный образ.

Стоит сочетать с шикарным нарядом для гламурного образа или с брюками карго для прогулки по городу.

Обувь в сеточку на каблуке

С платьями-комбинациями и сетчатыми мини-сумками можно создать романтичный образ. Летом 2023 года также отличным решением стане обувь в сеточку на каблуке.

Оригинальные и очень элегантные, эти полупрозрачные босоножки станут украшением ножек. Можно выбрать модель черного, белого цвета или украшенную различными деталями.

Элегантные босоножки с кристаллами

Нет ничего более женственного, чем босоножки, украшенные стразами. Эти модели часто сочетают атлас и стразы, чтобы придать супергламурный и соблазнительный вид.

Идеально подходит такая обувь для романтического свидания или торжественного мероприятия.