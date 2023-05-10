Зарубежные онлайн казино: особенности иностранных клубов

В сети работает свыше 2000 азартных площадок. Одни нацелены на сотрудничество с русскоязычными клиентами, другие – принимают посетителей из СНГ, но основной аудиторией выступают игроки из ЕС. Иностранные онлайн казино отличаются от проектов из первой группы. Стоит узнать о таких брендах больше и воспользоваться их плюсами.

Основные особенности

Важно понимать: зарубежные веб-казино не нацелены на привлечение и сотрудничество русскоязычной аудитории. Чаще всего у них:

не представлены игры от провайдеров, популярные в СНГ;

отсутствует русификация сайта;

доступен только приветственный бонус;

техподдержка работает в определенные часы;

не поддерживаются методы оплаты, популярные в РФ;

вывод средств производится только после верификации вне зависимости от указанной в заявке суммы;

перевод призов занимает до 10 дней;

сезонные промо запускаются редко.

Одновременно с этим большинство иностранных азартных клубов не предоставляют новичкам из СНГ приветственных бонусов. Играть придется только на собственные деньги. При выводе средств могут взиматься дополнительные комиссии.

В чем привлекательность для игроков?

Зарубежные интернет-казино на сайте https://10topkazino.com/zarubezhnye-casino/ интересны определенной категории клиентов из СНГ. Они привлекают:

высоким уровнем обслуживания;

средним по рынку вейджером на бонусы;

надежностью;

хорошей репутацией;

оригинальным контентом;

турнирами с крупными призовыми фондами, проходящими при поддержке ведущих провайдеров;

многоуровневой программой лояльности;

качественным саппортом;

поддержкой дополнительных азартных направлений.

Если клиент соблюдает правила, он получит заказанные суммы. Топовые бренды стараются проводить заявки своевременно.

Что нужно учитывать?

Популярные иностранные интернет-казино работают по лицензии от ведущих регуляторов – Олдерни, Великобритании, Мальты, Гибралтара. Следуют международным политикам и нормам ведения бизнеса в сфере iGaming. В связи с этим при регистрации нужно предоставить широкий спектр личных данных. Также требуется загрузить копии документов.

Зарубежные площадки запрещают использовать кредитные карты или электронные кошельки третьих лиц. Они должны быть оформлены непосредственно на игрока, зарегистрированного на сайте. Если проверка покажет иное, вывод призов будет заблокирован.

Верификация может занять до 2 недель. Клиенты из РФ проверяются более тщательно. Одновременно перевод выигрышей производится дольше. Большинство иностранных проектов не поддерживают криптовалютные кошельки.