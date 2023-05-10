ГОК умер

Огромное предприятие по добыче и переработке вольфрама прекратило работу в Приморье. Жители моногорода Светлогорье разъезжаются.

С последними работниками некогда огромный «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» попрощается в конце мая. Здесь добывали около трети всех вольфрамовых концентратов в России, но больше не добывают — и не только потому, что месторождение иссякло, там есть и другие, только геологоразведку некому проводить. Благодаря чему живет у мертвого карьера моногород Светлогорье, возникший в конце 80-х? Какие проблемы волнуют местных? Кто и как довел комбинат до банкротства? И для кого в этом году достраивают новый Дом культуры?

Здесь вам официально не рады

В Светлогорской администрации сначала охотно идут на контакт. Из телефонного разговора ясно: мужчины разъехались, пенсионеров не берут уже даже сторожами, скоро последних уволят, было 30 охранников на хвостах — и тех не станет. Кто будет стеречь опасные отходы, непонятно. На втором «контрольном» звонке в администрацию округа меня дрожащим голосом предупредили, что журналист не имеет права работать на территории села «без разрешения главы округа». Это нелепо, но предсказуемо:

во-первых, муниципальная реформа лишила сельские поселения остатков самостоятельности, а во-вторых, в Приморье скоро выборы губернатора.

Заезжаю в центр Пожарского муниципального округа, Лучегорск, и общаюсь со специалистами администрации (кстати, компетентными и неравнодушными). Хотя глава муниципального округа — Владимир Козак так рад меня видеть, что аж забывает поздороваться.

— Мы тут любим тишину, — непрозрачно намекает чиновник. И рекомендует писать репортаж по справкам, подготовленным администрацией.

О том, что поездка в Светлогорье — плохая идея, по пути дают понять еще несколько человек, в том числе из силовиков. Стоит ли упоминать, что все, кто заранее соглашался побеседовать о ГОКе и селе, перестают брать трубки и отвечать на сообщения.

Теория одного рукопожатия

Зато люди в основном охотно общаются. Три сестры-школьницы проводят экскурсию по селу — пройти его основную часть можно минут за 10.

Светлогорье симпатичное. С парой заброшек контрастируют общежитие и 11 аккуратных пятиэтажек с чуть стершимися мультяшными героями на входах в подъезды — тут отечественные Гена с Чебурашкой мирно соседствуют с заграничным Спанч Бобом. Детские площадки с горками, качелями, каруселями. За ними сухая трава, за травой — лес. Во дворах настелены бетонные плиты и в рядок стоят японские авто. Чуть ли не в каждом доме есть маленький магазин с очень высокими ценами.

Просторная двухэтажная школа, где в некоторых классах учеников можно по пальцам пересчитать (девчонки утверждают, что это хорошо сказывается на уровне образования — педагог уделяет время всем).

Хотя средняя наполняемость, указанная официально, — «15 человек». Дело в том, что в хорошие для предприятия годы в селе случались бэби-бумы.

Самая бойкая из моих гидов, 15-летняя Алиса, улыбается: жизнь здесь накладывает свой отпечаток — здороваешься со всеми. Даже если кого-то не знаешь, наверняка это коллеги родителей или родственники друзей. Вот такая теория пяти рукопожатий по-светлогорски. Девочки добавляют: занятие себе на каникулы точно найдут. И даже на следующую зиму уже есть планы — пойти работать на горнолыжную трассу.

Доходим до центральной площади. Здесь 9 Мая традиционно «Свеча памяти», бывают концерты. Около площади тускло-розовое здание местной администрации с флагом и решетками на окнах первого этажа. В нем же — Сбербанк, МФЦ, часовня. Скоро откроется новая церковь, внутри уже идет отделка. Достраивают и к осени сдадут Дом культуры — о нем краевое министерство объявляет торжественно: в кирпичном здании расположатся кружки, танцевальная студия, сцена и зал на 101 место. Пока что ДК буквально ютится в здании администрации, люди рисуют, шьют костюмы, поют, танцуют. Этот Дом культуры им обещали 30 лет. Другой вопрос, что детей-то не прибавляется.

— Когда я три года назад ушла на пенсию, — грустно отмечает Ирина Федоровна, бывшая заведующая детским садиком, —

было 80 ребят, а за это время осталось две группы, и 40 детей не наберется. Группы смешанные, ничего хорошего. Но мы надеемся, что все-таки что-то еще будет.

Шишки, охота, рыбалка

Около магазина беседуют молодые женщины. Светлана 7 лет работала продавцом, после первого декрета решила пойти на ГОК флотатором, до последнего держалась на комбинате, уволиться пришлось месяц назад. Говорит, что работе на комбинате была рада. Там было дружно и интересно — снимать пробы, узнавать процент концентрата в руде. Да и смена не до десяти вечера, как в торговле, а до половины третьего. Сейчас она снова в одном из местных продуктовых. И если бы не муж, который трудится в пожарной части и в тайге (грузит лесовозы), поднимать троих детей пришлось бы совсем непросто.

В Светлогорье жизнь дорогая: в январе-феврале, это самые холодные месяцы, за двухкомнатную квартиру приходится выложить по 10–12 тысяч, основную часть съедает отопление. Цены в магазинах выше, чем даже во Владивостоке.

Зато дают в долг. Когда у ГОКа были самые тяжелые времена, местные предприниматели, работая себе в убыток, буквально спасали народ.

У кого ни спроси — в Светлогорье всем нравится: тихо, спокойно, уютно. Но развлечений не хватает, особенно для детей и молодежи. Света мечтает вслух: вот бы что-то решить со спортивными секциями. У нее три пацана.

Близнецы Никита и Данил приезжают на мопеде и дают маме понюхать руки — нашли тюбик пены для бритья и теперь вкусно пахнут. На мопед, кстати, заработали сами: ходили за шишками в тайгу (она начинается прямо за околицей).

В сезон на севере Приморья кедровый орех становится кормильцем для тысяч человек.

Официально его здесь можно собирать с 15 октября, но на самом деле ажиотаж в лесу начинается гораздо раньше, шишку даже зеленую гребут тоннами, местные и иногородние. По селам ездит приемка — дают, говорят ребята, сто рублей за кило. Мальчишки собирали по два-три мешка в день. И это в прошлом году еще цена была невысокая.

— Петли ходят ставить на фазанов. Они живут! — гордо говорит Светлана. — В 6 утра летом — их уже дома нет, на рыбалке. Они уже все сами делают: и сварка, и ремонт. В гараже всегда с отцом, отец их учит. Две дачи — сели на мотоблок, поехали, вспахали сами.

Вахты

Женщины говорят, что мобилизовали человек восемь, еще пара человек ушли добровольцами — может, конечно, мужиков от мобилизации сберегло то, что большая часть по вахтам? Ездят в Магадан, на Сахалин, Камчатку, в Биробиджан и Амурку — в основном на золотодобычу, но не только.

— Мы все к закрытию ГОКа относимся плохо. Работы нет в Светлогорье, и мы ездим — все мужики — по артелям.

Я девять лет на Камчатке отработал на золотодобывающем комбинате. А здесь где работать, покажите? — спрашивает Андрей Терещенко. Он как раз немного выпил и с удовольствием рассказывает о себе. В Светлогорье с основания, с 1985 года, приехал пятилетним мальчиком с семьей. Закончил здесь школу, во Врангеле выучился на сварщика-слесаря и вернулся. Работал на ГОКе растворщиком реагентов, потом в котельной. Сейчас хочет в Магадан, тоже на золото.

Если бы ГОК заработал, Андрей бы обязательно вернулся.

— Да, мы хотим, чтобы оно действительно работало. А то что? Семьи распадаются. Одни женщины. Да и женщины по вахтам мотаются, детей оставляют на бабушек-дедушек, —

разводит руками Ирина, бывший сотрудник химлаборатории ГОКа. Замечаю необычный говор — и правда, оказывается, родом моя собеседница из украинской Белой Церкови, а на Дальний Восток попала в 82-м году. Сейчас в Украине осталась одна сестра, связи потеряны.

Супруг Ирины, Гарри Николаевич, — экскаваторщик и шофер с 23-летним стажем. Ездил на вахты в «Амурзолото», повредил на производстве ногу и больше из-за инвалидности работать не может. Гарри и Ирина ездили закупаться в Бикин, в магазин «Амбар». «Все почти даром» — гласит надпись на пакете. «Почти» — это 3000 рублей. Но в местных магазинах было бы сильно дороже. В свободное время пенсионеры трудятся на даче. Она сильно выручает — вон лука своего на всю зиму хватило, только сейчас закончился.

Альбина — тоже старожил. Приехала в Светлогорье в 1989-м — и осталась. До последнего работала мастером в геофизической службе.

— Наше месторождение уникально тем, что руда может быть и полпроцента, и 25 процентов. Такой нет больше нигде. Фабрика работает на 1%. И вот мы ее должны с 25 или с 10% довести до одного, — увлеченно объясняет Альбина. Она уволилась в ноябре прошлого года, когда уже стало понятно — конец. Но и сейчас, как у многих светлогорцев, и у нее теплится надежда.

— У меня даже там в моей кабинке все осталось: и спецодежда, и даже картина недорисованная. Там все картины мои.

Альбине 63, она на пенсии, но тоже по вахтам — 1,5 через 1,5 в Амурской области.

— Да нормальные условия там для женщин, все нормально… Сейчас вот межвахтовый отдых у меня. Поеду только после 20 мая. Да, пенсия маленькая. И дочка у меня учится, еще студентка. Я поздняя мама…

Горно-рудная гоп-компания

Основанное в 1985 году, Светлогорье всегда было моногородом при «Лермонтовском горно-обогатительном комбинате», где с 1987 года добывают и обрабатывают (точнее, добывали и обрабатывали) вольфрам. По приморским меркам село большое — даже в нулевые здесь жило больше 1600 человек. Руды почти не стало в 2016-м, но проблемы начались гораздо раньше.

Всего, пишут nedradv.ru, на площади Лермонтовского месторождения 11 рудных залежей. Это Центральная (карьер «Центральный» протяженностью 480 метров только на поверхности, здесь более 75% всех запасов руды), Молодежная, Дружная, Норушка, Нижняя, Слепая, Северо-Западная, Алая, Садко, Лепесток, Орешек. В малых месторождениях, как свидетельствуют приморские геологи, очень высокое содержание вольфрама на тонну руды. Попутно с вольфрамом идут месторождения золота, серебра, меди, пусть и небольшие.

Дела на ГОКе и в селе шли хорошо, пока не наступили 90-е.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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