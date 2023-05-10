Нейросетям впервые нашли достойное применение: с их помощью снимут ремейк «Улиц разбитых фонарей» с Лесли Нильсеном

Российская виртуальная киностудия «Диджифильм» объявила, что первой в мире нашла нейронным сетям по-настоящему достойное применение: с их помощью будет снят ремейк фильма «Улицы разбитых фонарей» с участием канадского актёра Лесли Нильсена.

Современные генеративные сети уже позволяют осуществить этот проект в течение года-двух, отмечают авторы проекта.

В студии рассказали, что задумывались о таком проекте уже давно, ещё до появления нейросетей на потребительском и профессиональном рынках. Однако уже в 2010-х это было невозможно осуществить: Нильсен умер от пневмонии, а многие актёры из оригинального сериала заболели алкоголизмом и не собирались лечиться. К счастью, спустя десять лет появились технологии, позволяющие создать фильм с нуля, без задействования реальных артистов и съёмочных площадок.

Ожидается, что сюжет для сериала напишут заново. В него введут старшего лейтенанта Фёдора Дрябина, роль которого исполнит виртуальная копия канадского актёра. Говорить он будет голосом переводчика Володарского, который тоже сгенерируют с помощью нейросетей. По задумке, лента станет комедийнее и абсурднее, но при этом сохранит всё лучшее из первых сезонов милицейской саги.

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