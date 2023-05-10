 

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

10.05.2023, 13:25, Новости дня
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С начала 2023 года построен детский сад в поселении Рязановское, школа и дошкольное учреждение в поселении Сосенское и детсад в поселении Мосрентген.

Недалеко от метро “Прокшино” началось возведение образовательного комплекса на 1275 учеников и детского сада на 350 воспитанников, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

“К сентябрю завершим строительство 7 школ и 5 детских садов, суммарно они дадут округам 4985 мест”, – уточнил градоначальник.

Продолжается реконструкция действующих учреждений. В 2023 году завершится ремонт школ в поселениях Рязановское, Новофедоровское и Краснопахорское.

Собянин отметил, что подходят к концу работу на подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке. Объект расположен на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда №728.

“Всего к 2035 году в ТиНАО построим около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения”, – подчеркнул мэр.

Также в Новой Москве развивается транспортная инфраструктура. В 2024 году запланировано продление Сокольнической линии метро – откроется станция “Потапово”. Ее строят между Коммунаркой и Бутово. Объект готов более чем на 60%.


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